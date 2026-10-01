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第26屆全國 AOI 論壇 工研院攜產學研聚焦先進半導體、矽光子智慧檢測

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院與自動光學檢測設備聯盟舉辦「第26屆全國AOI論壇與展覽」。圖／工研院提供
工研院與自動光學檢測設備聯盟舉辦「第26屆全國AOI論壇與展覽」。圖／工研院提供

人工智慧（AI）加速進入產品製造產線，面對先進半導體矽光子等高精度製程對缺陷檢測與量測準確度的要求提升，傳統自動光學檢測（AOI）正結合AI判讀、創新光學設計及邊緣高速運算，擴大智慧檢測的應用範圍。工研院與自動光學檢測設備聯盟（AOIEA），10月1日於新竹陽明交通大學舉辦「第26屆全國AOI論壇與展覽」，聚焦結合AI與AOI技術發展趨勢，並邀集產學研及十家業者展示先進半導體、矽光子、材料分析及智慧視覺等技術及產品。

工研院量測技術發展中心執行長暨AOIEA聯盟會長藍玉屏表示，AOI是製造產線掌握產品品質與製程良率的重要環節，隨著AI快速導入產線，檢測技術也從過去依賴規則與影像比對，進一步朝AI智慧判讀、高精度量測及AI原生應用發展。

尤其先進半導體、矽光子等新製程持續朝更小尺寸、更高密度發展，新一代AOI技術朝向更智慧化、高精度及跨域整合方向發展。工研院期盼透過本次全國AOI論壇與展覽，串聯國內產學研各界之研發能量與產業需求，加速智慧檢測技術落地，為臺灣智慧製造與先進製程注入新的技術動能。

論壇上午安排三場主題演講，分別由威力工業董事長施作君分享「賦能蘭花產業的光學神經網路邊緣AI與AOI視覺技術的五大核心應用」；欣興電子數位長龔吉富以「AI Native for AOI Leaders」為題，探討AI與AOI的整合發展；汎銓科技行銷業務處處長張仕欣則以「穿透缺陷本質：從微米到原子的材料鑑識技術」，分享先進材料分析與缺陷檢測技術發展。

下午則安排四場專題演講，包含工研院、臺灣科技大學、陽明交通大學、中央大學，分享矽光子、光學檢測可靠度分析、大面積高解析度技術及市場發展，以及自動化檢測技術等議題。

論壇現場同步舉辦「AOI專業展」及AOI技術論文發表會，工研院量測中心展示半導體先進檢測技術「FOUP式EUV劑量量測儀」，可在不中斷產線的情況下，即時量測極紫外光微影（Extreme Ultraviolet Lithography；EUV）曝光劑量，檢測效率提升8倍以上。

此外，參與論壇的參展業者展示定量相位顯微模組、第三代半導體高速閃頻調光器、EtherCAT PCI Express運動控制卡、AI視覺引導機器人及次世代AI影像量測等技術，涵蓋光學元件、影像量測、運動控制、智慧視覺及半導體製程檢測等應用，呈現AOI技術跨域整合與智慧化發展趨勢。

這次「AOI專業展」參展業者包括新耀光科技、一寶實達、霖思科技、大銀微系統、新亞洲儀器、伯東國際、宇創視覺、馬路科技、台灣脈動、五鈴光學，展示AOI相關光學、視覺、量測、自動化與智慧檢測技術及解決方案。

矽光子 半導體 工研院

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