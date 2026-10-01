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華碩搶攻智慧停車商機 智行全球首創防災與尋車四合一新科技

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩智行推出全球首創具專利的「四合一熱顯像車在席裝置」，整合AI熱顯感知、車牌辨識、車在席偵測、影像錄影功能。圖／華碩提供
華碩智行推出全球首創具專利的「四合一熱顯像車在席裝置」，整合AI熱顯感知、車牌辨識、車在席偵測、影像錄影功能。圖／華碩提供

華碩（2357）集團旗下智慧交通品牌華碩智行（ASUS MAAS）1日宣布全球首創具專利的「四合一熱顯像車在席裝置」，並自9月30日起於新北市三重玫瑰立體停車場正式營運部署。新北市市長侯友宜主持當日啟用典禮，華碩智行很榮幸共同見證智慧交通科技落地應用。

三重玫瑰立體停車場除導入智慧停車服務、電動車充電樁與多元支付機制外，更透過華碩與營運商正好停的緊密合作，率先推行業界首例的「四合一熱顯像車在席裝置」新科技，強化停車場域的安全防護，其整合先進 AI 熱顯感知、車牌辨識、車在席偵測、影像錄影功能，可全天候監測溫度異常車輛或充電裝置，突破傳統偵煙設備須待煙霧形成後方能偵測的限制，主動觸發火災警報機制，爭取第一時間應變處置的黃金時機。

同時，場內導入 24 小時影像監控及智慧尋車系統，從「火災預警」到「智慧尋車」全面提升停車場安全、管理效率與使用便利性。

華碩全球副總裁兼華碩智行總經理林宗樑表示：「防災預警與智慧尋車是目前停車場業者最重要的兩大需求。此次華碩智行推出全球首創「四合一熱顯像車在席裝置」並結合智慧尋車系統，首度於新北市三重玫瑰立體停車場完整落地應用，透過熱顯像防災、即時影像監控與智慧尋車功能，全面提升停車場的安全防護、管理效率與使用便利性，更展現新北市推動智慧交通與公共停車場智慧化升級的前瞻布局。藉由實際導入公共場域，將 AI 防災預警、智慧營運管理與便民服務，從創新技術轉化為城市基礎設施的一環。」

隨著車輛電動化及停車場充電設備快速普及，停車場防災與即時預警受到更多關注。根據內政部消防署統計，全台停車場所火災件數近五年整體呈上升趨勢，2025 年共發生 197 件火災，較 2021 年的 128 件增加逾五成。華碩智行「四合一熱顯像車在席裝置」透過專屬感測模組，24 小時掌握車輛表面溫度變化。

當系統偵測到異常溫度升高時，可於數秒內觸發告警，並同步將警示資訊傳送至中央控制台及管理人員手機端，必要時亦可串接相關通報機制。相較於傳統偵煙設備需待煙霧形成，甚至數分鐘後才能觸發警報，熱顯像技術可提前掌握異常溫升訊號，協助管理人員掌握應變黃金時間，及早啟動相關處置措施。

「四合一熱顯像車在席裝置」同時支援 24 小時影像錄影及中控台畫面調閱。若發生車輛擦撞、停車糾紛或其他異常事件，管理人員可透過車牌號碼與事件發生日期快速調閱相關影像紀錄，協助追溯事件經過與釐清責任歸屬；系統亦具備逆光車牌曝光補償功能，可有效提升不同光線環境下的車牌辨識準確度與穩定性。智慧尋車系統則讓車主可透過尋車機或手機掃碼輸入車牌號碼，快速定位車輛所在樓層與車格位置，並提供取車路徑指引，解決大型立體停車場常見的尋車困擾。

透過四合一車位端智慧裝置與智慧尋車系統的整合，管理人員可於單一管理平台即時掌握車位動態、車牌資訊、現場影像與異常溫升告警等資訊。系統將原本分散於不同設備的車位偵測、車牌辨識、影像監控及防災預警功能整合於單一裝置與管理平台，不僅減少多套設備建置及系統介接的複雜度，更有助降低整體建置、維運與管理成本，同時提升風險預防、事件處理與日常營運效率。

2026 年華碩集團提出以「AI City」為核心的智慧城市發展願景。華碩智行將持續投入智慧停車與智慧交通技術研發，攜手各地停車場業者及公共場域，推動智慧防災、智慧管理與智慧停車服務整合應用，打造兼顧安全、效率與便利的新世代智慧停車場。

華碩 合一 科技

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