AI 電池模組躍居算力中心關鍵配備 這些台廠後市可期

輝達（NVIDIA）正式發布DSX Ready規範，將儲能系統（BESS）劃入AI工廠（AI Factory）的標準基礎設施架構。首波獲得認證的廠商僅有日立能源（Hitachi Energy）、LG新能源（LG Energy Solution）以及特斯拉（Tesla），象徵高算力時代下，電力穩定資產（Power Stability Asset）正式取代傳統能量資產（Energy Asset），成為資料中心建置的核心門檻。

市場分析，輝達DSX規範打破過往關注電池容量（Battery Capacity）與電芯化學材料（Cell Chemistry）的思維，轉向嚴格要求功率調節系統（PCS）、虛擬同步機（Grid-forming）、動態虛功補償（Dynamic P/Q）以及電網故障穿越（Ride-through）等電力控制能力。

針對AI負載劇烈波動所推出的AI負載平滑化（AI Load Smoothing）功能，更要求AI爬升追蹤誤差（Ramp Tracking Error）須小於等於2%，技術規格拉高產業防線。

法人指出，隨著AI算力驟增導致瞬時用電高峰加劇，儲能系統不再僅是備用能源，而是維持高階算力運作的系統級關鍵。本次僅有日立能源、LG新能源與特斯拉三家取得首驗，預估將帶動全球電力與儲能供應鏈新一輪技術轉型與洗牌。

國際供應鏈以具DSX Ready能力的Tesla及具系統整合優勢的Fluence（FLNC US）為主；台廠則包括雲豹（6869）、泓德（6873）、盛達（3027）、熙特爾（7740），其中台達電（2308）整合優勢最為突出。