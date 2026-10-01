和碩 AI 伺服器需求強勁 今年營收比重挑戰一成

和碩（4938）衝刺AI伺服器業務，共同執行長鄭光志1日指出，美系客戶新訂單已開始出貨，將反映在9月業績上，面對全球強勁需求，團隊將加速擴充，今年AI伺服器營收比重有機會挑戰一成。

市場傳出，和碩接獲美國電動車大廠的AI伺服器訂單，鄭光志回應，和碩今年AI伺服器進展不錯，美系客戶訂單已進入出貨階段，主要為整機櫃系統的L11規格。

鄭光志表示，輝達GB200伺服器與新一代GB300伺服器目前和碩都有出貨。不過GB200因初期設計複雜、組裝難度高，市場過渡期較短；相較之下，GB300成熟度更高，但因總體擁有成本考量，仍有部分客戶選擇性價比更高的GB200。

鄭光志認為，AI伺服器需求還是很強，而且很多新的需求。且越來越多國家投入主權AI ，企業界對硬體需求持續上升，包括日本、韓國及歐洲等。

因應AI伺服器強勁需求，和碩持續增加AI Server團隊人員，目前大約有1千人左右，未來也將視生意規模持續加速團隊擴充腳步。

鄭光志說，過去業界關注的是電力問題，現在則是資金，其實台灣的錢已經不夠用了，需進一步到海外借貸；以和碩而言，籌措的資金將用於全球整體營運，不可能是單點運作，資金運用將視不同區域情況，提供適合做的事情。

此外，在全球布局上，鄭光志分析，美國廠與墨西哥廠的推進是一起綜合評估，「看客人的需求跟布局，我們大概都是ready（準備好）的」，目前美國廠占整體營收比重仍偏低、不到5%。