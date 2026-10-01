超微攜 Perplexity Ryzen AI Max 處理器支援Portable ComputerPC

超微（AMD）攜手Perplexity，宣布Portable Computer已支援搭載AMD Ryzen AI Max系列處理器的Windows PC，其中包括Ryzen AI Halo開發者平台，讓使用者能在本地端執行強大的AI模型與代理式工作流程。

超微指出，搭載Ryzen AI Max的系統，包括Ryzen AI Halo，可直接於裝置上執行大型AI模型，如Qwen 3.8 27B與PPLX 27B，讓使用者能夠分析敏感檔案並執行重複性工作流程，且無需消耗Computer點數進行本地端推論。

且Perplexity將本地端模型、代理編排、排程及安全控制整合至搭載Ryzen AI Max處理器的系統中，使用者無需自行建置AI基礎設施，並可根據需求存取先進的雲端推理與網路搜尋功能。

超微提到，搭載於Ryzen AI Max系統的Portable Computer即日起正式上線。