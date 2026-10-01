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超微攜 Perplexity Ryzen AI Max 處理器支援Portable ComputerPC

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

超微（AMD）攜手Perplexity，宣布Portable Computer已支援搭載AMD Ryzen AI Max系列處理器的Windows PC，其中包括Ryzen AI Halo開發者平台，讓使用者能在本地端執行強大的AI模型與代理式工作流程。

超微指出，搭載Ryzen AI Max的系統，包括Ryzen AI Halo，可直接於裝置上執行大型AI模型，如Qwen 3.8 27B與PPLX 27B，讓使用者能夠分析敏感檔案並執行重複性工作流程，且無需消耗Computer點數進行本地端推論。

且Perplexity將本地端模型、代理編排、排程及安全控制整合至搭載Ryzen AI Max處理器的系統中，使用者無需自行建置AI基礎設施，並可根據需求存取先進的雲端推理與網路搜尋功能。

超微提到，搭載於Ryzen AI Max系統的Portable Computer即日起正式上線。

Ryzen 超微 處理器

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