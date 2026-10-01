甲骨文大訂單再下一城 台股協力廠商皆有望受惠

AI帶動記憶體需求持續升溫，美光在台擴產全面加速。台灣美光董事長盧東暉表示，美光目前桃園、台中、銅鑼及台南四大製造基地同步擴建，「每個地方都在大興土木」，截至今年6月在台累計投資已超過新台幣1.6兆元，其中約一半集中在最近4年，相當於「最近4年的投資，完成之前25年的投資」。下一步更將把台灣成熟的半導體供應鏈帶往美國等海外基地，讓台灣供應商跟著美光全球擴產，壯大AI記憶體生態系。

2026-10-01 14:12