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甲骨文大訂單再下一城 台股協力廠商皆有望受惠
甲骨文傳出再拿下大訂單，與騰訊簽訂五年協議，租賃10萬片AI晶片算力，總金額估計達70億美元。法人看好，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、神達（3706）等協力廠皆有望同步受惠。
據外媒指出， 騰訊同意租賃甲骨文在東南亞的多家資料中心，租期爲五年，本次交易讓騰訊能夠使用約10萬片高端AI晶片，協議價值估計約70億美元，預付款比例約爲30%。
甲骨文（Oracle）上月公布2027年度第1季業績，總營收193億美元，雲端業務總收入創歷史新高，顯示客戶對人工智慧雲端訓練和推理服務的需求持續增長，成長速度遠超供應。
法人看好，甲骨文在手訂單持續成長，AI伺服器需求維持強勁，將有利於台廠代工供應鏈後續營運成長動能，帶動出貨量持續提升。
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