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嘉澤將參加 OCP Global Summit 2026
隨著AI運算需求持續攀升，資料中心正朝向高密度、高效能與更永續的架構邁進。嘉澤（3533）即將亮相 OCP Global Summit 2026，展出最新的連接器（Connector）與線材（Cable）解決方案，為AI伺服器、液冷系統與高功率機櫃提供穩定可靠的連接基礎。
嘉澤第2季產品營收比重，伺服器55.36%、筆電8.2%、桌機14.46%、策略客戶7.68%、車用7.63%、工控醫療2.35%、嘉基4.31%。
嘉澤之前表示，持續看好伺服器需求，下半年SOCAMM與UQD量產後，伺服器比重持續上升。至於桌機因為缺料，業績下滑；筆電則是持穩；策略客戶業績持平；車用客戶新機種進入量產，案件數愈來愈多，車用營收比重持續上升；工控醫療持續增加。
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