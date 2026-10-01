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大世科布局海外市場 打造第二成長曲線
大世科（8099）表示，在國內AI算力布局逐漸成效後，公司將積極拓展海外市場，目前以東南亞為首要區域，後續將評估拓展至日本及美國。同時，國內企業受限於環境限制，也有多家廠商開始移往海外設點，也是訂單一大來源。
總經理劉盈秀表示，公司這兩年積極朝向AI算力領域轉型，在國內需求穩健成長下，公司將拓展海外業務，成為第二成長曲線。除當地市場外，國內客戶也有海外建廠需求，衍生相關資訊建置需求，以及海外AI伺服器商機。
大世科指出，母公司大同在海外設有營運總部，透過與集團的合作，大世科能加速海外拓展腳步，後續將結合集團資源，將伺服器、系統以及重電等統包成完整解決方案，從客戶需求出發，為客戶打造最適合的產品。
區域方面，劉盈秀指出，目前以東南亞為主要市場，目前在泰國已有累積客戶，接下來將聚焦越南及馬來西亞等地，並配合集團海外營運總部共同推進。東南亞以外，則以日本與美國市場為下一階段評估對象。
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