研華 Customer360 獲數位轉型鼎革獎

全球工業電腦龍頭廠商研華，以「Customer360－以AI客戶全景重塑業務決策模式」榮獲2026《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎「智慧管理轉型獎 大型機構—楷模獎」。研華將AI進一步導入企業內部營運與業務決策流程，整合CRM、ERP、業務活動歷程及外部市場資訊，協助全球業務團隊快速掌握客戶全貌、判斷商機，推動數據驅動的業務決策模式。

過去業務人員在拜訪客戶前，往往需要在CRM、ERP及多個內部系統間切換，同時自行搜尋客戶財報、產業動態與市場資訊。研華估算，前線業務約有30%至40%的工作時間投入資訊搜尋與整理；若以全球逾千名業務人員計算，每年所耗費的時間超過30萬工時。

為改善資訊分散與決策效率，研華建置Customer360，將不同來源的客戶資料整合至單一介面，涵蓋「內部洞察關鍵指標」、「客戶全景圖像」及「外部訊息解讀」三大模組。業務人員可快速掌握客戶交易紀錄、報價成功率、歷史成交區間、訂單與出貨進度、應收帳款及風險指標，並透過AI即時整合公開財報、產業趨勢與市場資訊，進一步分析客戶發展動向與潛在商機。

實際導入後，業務拜訪前的資料準備時間由原本約30分鐘縮短至5分鐘，完整客戶研究流程亦由原先1至2小時縮短至數分鐘。系統驗證期間，共分析5,185筆商機，訂單成交率提升20%；Customer360上線首月使用次數即突破3,000次，目前已推展至研華全球六大營運區、27個國家，逐步成為業務日常工作流程的一部分。

研華數位行銷處協理李昱弘表示：「AI真正帶來的改變，不只是把工作做得更快，而是改變業務使用資訊與做決策的方式。當客戶資料、市場變化與外部情報能在需要的時間出現在眼前，業務就能減少搜尋、整理資訊的時間，把更多精力放在理解客戶、判斷商機與經營關係，讓AI真正成為業務決策的助手。」

在擴大AI應用的同時，研華亦將資訊可信度與治理納入系統設計。Customer360導入「Citation-First」機制，要求AI產出的外部市場資訊保留可追溯的引用來源，讓使用者能進一步確認資訊依據，降低生成式AI可能產生錯誤或無法查證資訊的風險，在提升效率的同時兼顧企業AI治理。

下一階段，研華將進一步把Customer360由單一客戶分析平台延伸為AI Agent矩陣，並逐步拓展至更多業務及跨部門協作場景，讓AI從資訊整合與效率提升工具，進一步融入企業日常決策流程。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版與SAP自2021年共同推動「數位轉型鼎革獎」，2026年邁入第六屆。其中「智慧管理轉型獎」著重企業如何透過數位科技改善營運管理、內部流程與工作效率，並創造具體競爭力；今年亦進一步關注AI如何從技術導入走向實際商業場景、組織決策及規模化應用。