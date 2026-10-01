川普簽署「AI 憲法」協議 施宣輝：未與財報掛鉤難見成效

人工智慧（AI）風險疑慮持續升高之際，美國總統川普宣布自己與多家AI企業高層簽署一份被形容為「AI憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估，對此，台灣玉山科技協會理事長暨資安廠安碁資訊（6690）董事長施宣輝坦言，AI治理若無法跟企業財務掛鉤，很難有具體效用。

針對川普與科技巨頭簽署的「AI憲法」自願性協議效用，施宣輝舉例，過去一直很難在企業界推動ESG，最後一定要跟財報掛鉤，這會讓上市櫃公司不得不去進行ESG，這是因為不推動就會影響到財務表現。

施宣輝指出，所以當這個東西會跟公司的財務表現有關的時候，企業就自己會治理，換句話說，如果跟財務表現沒有辦法掛鉤的時候，是沒有辦法的。而當AI治理與企業財務表現掛鉤時，那就可行。

根據ABC News，川普這份文件正式名稱為「白宮超級智慧協議：前沿超級智慧責任共同承諾」（The White House Accord on Superintelligence: A Joint Commitment on Frontier SI Responsibilities）。根據川普公布的版本，簽署者包括川普以及Anthropic、Google、Meta、輝達、OpenAI和SpaceXAI等企業領導人。

協議承諾建立內部控管、多層次稽核與第三方評估機制，並強調各家公司應自行確保技術能取得客戶與大眾信任。

這項協議僅一頁，細節有限，並非行政命令或正式法規，內容承認當中列出的措施目前尚未正式納入法律或監管規範，但仍保留未來立法或制定規範的可能性。