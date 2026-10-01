快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

亞運網球／許育修、何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

聽新聞
0:00 / 0:00

川普簽署「AI 憲法」協議 施宣輝：未與財報掛鉤難見成效

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

人工智慧（AI）風險疑慮持續升高之際，美國總統川普宣布自己與多家AI企業高層簽署一份被形容為「AI憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估，對此，台灣玉山科技協會理事長暨資安廠安碁資訊（6690）董事長施宣輝坦言，AI治理若無法跟企業財務掛鉤，很難有具體效用。

針對川普與科技巨頭簽署的「AI憲法」自願性協議效用，施宣輝舉例，過去一直很難在企業界推動ESG，最後一定要跟財報掛鉤，這會讓上市櫃公司不得不去進行ESG，這是因為不推動就會影響到財務表現。

施宣輝指出，所以當這個東西會跟公司的財務表現有關的時候，企業就自己會治理，換句話說，如果跟財務表現沒有辦法掛鉤的時候，是沒有辦法的。而當AI治理與企業財務表現掛鉤時，那就可行。

根據ABC News，川普這份文件正式名稱為「白宮超級智慧協議：前沿超級智慧責任共同承諾」（The White House Accord on Superintelligence: A Joint Commitment on Frontier SI Responsibilities）。根據川普公布的版本，簽署者包括川普以及Anthropic、Google、Meta、輝達、OpenAI和SpaceXAI等企業領導人。

協議承諾建立內部控管、多層次稽核與第三方評估機制，並強調各家公司應自行確保技術能取得客戶與大眾信任。

這項協議僅一頁，細節有限，並非行政命令或正式法規，內容承認當中列出的措施目前尚未正式納入法律或監管規範，但仍保留未來立法或制定規範的可能性。

施宣輝 川普 財報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普宣布簽署「AI憲法」！黃仁勳等巨頭簽字 內容曝光

「不能讓中國取得機密」川普拒絕共管AI 挺企業自律

川普白宮會輝達等AI巨頭 簽自律承諾無法律效力

川普找黃仁勳等大咖談AI安全！拒增監管挺自律 下令政府改稱超級智慧

相關新聞

美光：2027、2028年記憶體更缺 客戶長約卡位、銅鑼廠明年出貨

美光（Micron）1日公布財報，董事長暨執行長Sanjay Mehrotra表示，2027、2028年記憶體供需將比今年更緊，仍看不到供給追上需求的時間點。客戶已簽下明年絕大部分HBM供應，價格較今年顯著提高。

OpenAI代理出擊！預期引爆更多伺服器需求 台鏈補

OpenAI昨（9月30日）於年度「DevDay開發者大會」推出一系列新服務與模型更新，以可跨App執行任務的AI代理服務「dots」最吸睛，主打可愛的卡通角色，「會主動完成工作」，定位為忙碌人士的數位助理，執行長奧特曼高喊：「dots幾乎能處理你想得到的任何事」。

MSI 微星推出 Crosshair A16 HX 魔龍姬限量版電競筆電

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）宣布，專為追求強悍效能、沉浸視覺體驗與鮮明個人風格玩家所打造的白色電競筆電 — Crosshair A16 HX 魔龍姬限量版在台正式上市！

打造無人機王國！總統盃10月競賽 無人機、模組零組件要符合這條件

為打造台灣成為無人機製造王國，「總統盃2026無人機競賽」10月盛大登場。經濟部表示，這屆賽事為國內規模最大的無人機競賽，包含「無人機堆積木」、「無人機避障賽」及「無人機精準投放」三項競賽，累計吸引152隊次完成報名，參賽情形踴躍，將於10月24日至25日在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行，決賽則定於12月25日於大台南會展中心登場。

智邦科技竹北 AI 智慧園區新建大樓動土

網通大廠智邦科技（2345）2024年位於新竹縣AI智慧園區產業專用區（一）的企業總部開幕後，1日舉行新竹縣AI智慧園區產業專用區（二）新建大樓之動土典禮，透過產專一的研發及試量產，帶動產專二的人才培育及新創產業的扶植。

新竹縣智慧沙盒創新賽總獎金36萬 加碼「一提案、雙報名」

新竹縣政府「智慧沙盒創新計畫」第一階段全民點子海選已完成，第二階段「專業解題」報名將於10月7日截止，總獎金36萬元，號召全台學生、社會人士及企業把握機會，將創意轉化為智慧城市解決方案。計畫並與華碩電腦合作推出「一提案、雙報名」機制，參賽團隊可同步挑戰總獎金超過2萬美元的「2026 ASUS UGen AI League 創新黑客松」，爭取獎金及AI開發資源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。