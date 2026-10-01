MSI 微星推出 Crosshair A16 HX 魔龍姬限量版電競筆電

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）宣布，專為追求強悍效能、沉浸視覺體驗與鮮明個人風格玩家所打造的白色電競筆電 — Crosshair A16 HX 魔龍姬限量版在台正式上市！

全新Crosshair A16 HX 魔龍姬限量版以MSI原創龍族角色「妮婭」，也就是魔龍姬為主題，她的故事圍繞著勇氣、創新與突破極限的決心。擁有遠古龍族高貴血統的妮婭，從小夢想成為守護並引導龍族的天翼守護者。

雖然生來沒有翅膀，妮婭憑著機械設計上的天賦為自己打造了雙翼，成為夜空中的守護者，也是改寫命運、無所畏懼精神的象徵。

Crosshair A16 HX 魔龍姬限量版將角色的傳奇故事融入產品體驗中，完美結合MSI 的電競基因、珍珠光澤的星芒白外型設計、魔龍姬專屬設計元素與限量配件禮盒，為玩家打造極具沉浸感的遊戲體驗。