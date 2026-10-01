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日月光攜六校發表12項研發成果 AI 除錯助程式碼退件率降至一成以下

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

封測龍頭日月光投控（3711）30日發表12項自動化產學研發成果，將生成式AI、數位孿生與智慧派工等技術導入封測廠應用，從設備維修、程式除錯到生產排程，提升效率與品質。其中，程式自動除錯助手已將程式碼退件率降至10%以下，展現產學研究走向實際應用的成果。

日月光舉辦「第十一屆自動化產學專案成果發表會」，攜手中央、成功、中山、陽明交通、清華及台灣科技大學研究團隊，針對半導體廠的生產效率、製程品質、營運韌性與氣候調適需求開發技術，並透過企業場域驗證，推進工廠數位轉型。

在工程師日常工作上，產學團隊打造三大智慧助手。影音圖文智慧摘要助手可跨平台蒐集資料，整理每日摘要報告；設備AI助手結合專屬檢索知識庫，協助故障排查，縮短修機與排錯時間；程式自動除錯助手則能即時提示不符品質規範的程式碼並自動修正，減少退件與反覆修改。

生產管理方面，智慧派工技術可依訂單變化模擬產能，協助調整生產安排。設備即時監測系統能在毫秒間發現異常並快速校正，預防突發停機；數位孿生與AI演算法則用於智慧排程及無人搬運車，縮短調度與開發驗證時間。

研發範圍也延伸至廠區安全、資安與節能。團隊運用AI影像辨識進行災害警示及人車追蹤，透過AI代理建立工控資安自動稽核與智慧復原機制，並完成廠區氣候實體風險量化及脆弱度分析，提供視覺化決策工具。無塵室氣流模擬則協助尋找節能方案，虛擬工廠讓建廠規劃先經模擬測試。

日月光副總經理陳俊銘表示，公司持續推動智慧轉型，以提升效率、精進品質並滿足客戶交期。自2011年成立自動化委員會、2015年規劃關燈工廠以來，聚焦自動化、高異質性機器設備整合及高異質性微系統封裝整合三大主軸，透過產學合作加速升級。

此次團隊也結合3D模擬平台建構AI數位工廠，運用智慧分析預先診斷設備狀況、掌握產品良率及自動檢測品質，將問題辨識與預防往前推進，朝零缺陷的先進封測廠目標發展。

日月光 研發 日月光投控

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