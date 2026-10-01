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打造無人機王國！總統盃10月競賽 無人機、模組零組件要符合這條件

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
「無人機避障賽」考驗飛行操控、路徑判斷及臨場應變能力。產發署／提供
「無人機避障賽」考驗飛行操控、路徑判斷及臨場應變能力。產發署／提供

為打造台灣成為無人機製造王國，「總統盃2026無人機競賽」10月盛大登場。經濟部表示，這屆賽事為國內規模最大的無人機競賽，包含「無人機堆積木」、「無人機避障賽」及「無人機精準投放」三項競賽，累計吸引152隊次完成報名，參賽情形踴躍，將於10月24日至25日在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行，決賽則定於12月25日於大台南會展中心登場。

經濟部說明，「總統盃無人機競賽」旨在透過多元競賽及任務情境，促進無人機技術交流與多元應用，並提供國內團隊技術成果展示舞臺，同時提升社會大眾對無人機產業及非紅供應鏈的認識。期盼藉由競賽鏈結產官學研能量，鼓勵更多人才投入無人機關鍵技術與系統整合，強化我國無人機產業競爭力，並落實產業發展、國防自主及民主供應鏈等政策目標。

這屆「總統盃無人機競賽」，係針對「無人機堆積木」、「無人機避障賽」及「無人機精準投放」三項競賽。為協助參賽團隊充分掌握競賽規範及做好賽前準備，經濟部於已舉辦賽前暖身活動，向參賽團隊說明競賽規格、賽程、評分方式及相關注意事項。

其中，「無人機堆積木」著重飛行穩定、精細操控及空間判斷；「無人機避障賽」考驗路徑控制、操控穩定及臨場應變能力；「無人機精準投放」則著重定位判斷、飛行控制及投放準確度，透過不同任務設計，驗證參賽團隊「飛得穩、飛得準、做得到任務」的實際應用能力。

經濟部表示，這次競賽賽制須符合「非紅供應鏈」原則，參賽隊伍所使用的無人機、模組及零組件均須符合相關規範。經濟部表示，除展現飛行操控及任務執行能力外，也希望透過競賽強化對供應鏈安全、可追溯性及系統可靠性的重視，進一步厚植國內無人機關鍵技術及可信賴供應鏈能量。

這屆「總統盃2026無人機競賽」為國內規模最大的無人機競賽，共吸引152隊次報名。其中避障賽69隊、精準投放50隊、堆積木33隊，參賽情形踴躍。

值得一提的是，這次賽事亦是公部門參與規模最為踴躍的一次，若從參賽身份來看，以個人參賽65隊最多、其次為公部門65隊、企業及學校22隊，除展現各界對無人機技術與應用發展的高度關注，也反映政府部門正逐步將無人機導入各項業務及公共服務。

為協助參賽團隊充分準備，經濟部預計於10月中旬在嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心開放場地進行模擬測試，讓選手提前熟悉競賽環境；初賽預定於10月24日至25日在該中心舉行，晉級隊伍將於12月25日在大臺南會展中心進行總決賽。

經濟部表示，透過總統盃無人機競賽，促進不同領域人才交流技術、累積實務經驗，並持續推動關鍵技術自主化及可信賴供應鏈，進一步帶動臺灣無人機技術與產業應用發展，誠摯歡迎各界屆時踴躍到場，為參賽團隊加油，共同見證臺灣無人機產業的創新能量與發展成果。

「無人機避障賽」考驗飛行操控、路徑判斷及臨場應變能力。產發署／提供
「無人機避障賽」考驗飛行操控、路徑判斷及臨場應變能力。產發署／提供

無人機 嘉義 經濟部

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