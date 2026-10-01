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智邦科技竹北 AI 智慧園區新建大樓動土

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
智邦科技新竹縣AI智慧園區新建工程動土。圖／智邦提供
智邦科技新竹縣AI智慧園區新建工程動土。圖／智邦提供

網通大廠智邦科技（2345）2024年位於新竹縣AI智慧園區產業專用區（一）的企業總部開幕後，1日舉行新竹縣AI智慧園區產業專用區（二）新建大樓之動土典禮，透過產專一的研發及試量產，帶動產專二的人才培育及新創產業的扶植。

動土儀式由智邦董事長黃國修率領各界貴賓上香祈福、啟動動土，共同祈求工程順利。

新竹縣政府指出，產業專用區（二）土地面積為2公頃，作為支援與商業共享基地，可導入餐飲、金融機構、辦公室、教育服務及展示區等多元服務機能，並配置綠地與停車空間，提供園區廠商及員工更完整的工作與生活機能。

其中，縣府為完善園區公共服務及產業發展機能，並打造兼具科技展示、產業交流、人才培育與創新研發的多元場域，由智邦科技協助規劃「願景館」及相關配套措施，將建置AI設施體驗區、智慧展示區、AI體驗視聽教室、國際會議廳、行政管理中心及創新育成與智慧研發空間等場域，期許藉此促成產官學研多方合作，加速科技產業創新。

新竹縣政府指出，期待透過支援性產業進駐、創新育成及產業服務等機能的整合，形成多元且具活力的產業生態系，讓企業可以在這裡創新、研發、成長，也讓人才願意在這裡工作、生活、成家。

新竹縣政府表示，推動AI智慧園區開發，設置單一窗口協助廠商簽約，輔導園區廠商行政業務等相關諮詢，以大幅縮短廠商建廠時程。本園區全部營運後，可引進就業人口約4,000人，年產值超過1,000億元。

AI智慧園區設立初衷為導入AI與產業接軌，同時作為創新育成的基地及成為技術交流與產學合作的平台，期待於園區全面營運後，透過產業專用區（一）的研發及試量產，帶動產業專用區（二）的人才培育及新創產業的扶植，塑造產業園區新典範。

智邦科技、緯創資通（3231）、普生及義隆電子（2458）已經進駐新竹縣AI智慧園區。

智邦 竹北 智邦科技

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