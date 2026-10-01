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和碩AI伺服器營收拚占1成 千人團隊手握美系新單

中央社／ 台北1日電
代工廠和碩共同執行長鄭光志（圖）1日出席數位轉型鼎革獎贈獎典禮，獲頒AI創新應用獎製造業首獎。中央社
代工廠和碩共同執行長鄭光志（圖）1日出席數位轉型鼎革獎贈獎典禮，獲頒AI創新應用獎製造業首獎。中央社

代工廠和碩拓展人工智慧（AI）伺服器業務，共同執行長鄭光志今天表示，美系客戶新訂單已開始出貨，將反映在9月業績上；和碩AI伺服器團隊規模已達千人，較原先預期提前達標，面對全球強勁需求，團隊將加速擴充，今年AI伺服器營收占比有機會挑戰1成。

鄭光志上午出席數位轉型鼎革獎贈獎典禮，獲頒AI創新應用獎製造業首獎，並於會前接受媒體採訪。

市場傳出和碩接獲美國電動車大廠的AI伺服器訂單，鄭光志對此表示，和碩今年AI伺服器進展不錯，美系客戶訂單已進入出貨階段，主要為整機櫃系統的L11規格。

隨著新業務推進，和碩AI伺服器團隊擴編步伐跟著加快。鄭光志指出，第4季才剛開始，和碩AI伺服器團隊人數已達到千人，後續擴編將視生意大小而定；因整體需求依然強勁，加上日、韓及歐洲等越來越多國家積極投入硬體建置，團隊需要加速擴充以滿足市場需求。

隨著AI軍備競賽加劇，硬體製造對龐大營運資金的需求浮現。鄭光志直言，「之前在講電力，現在是資金」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前提及未來AI基礎建設的投資將上看5000億美元（約新台幣15.9兆元）後，全球銀行放貸態度十分積極，「其實台灣的錢已經不夠用了，現在都要借到國外去」。

中央社記者提問新籌措資金是否主要用於美國廠，鄭光志表示，和碩產能規劃看的是全球運作，資金不太可能只用於單一據點，所有關鍵零組件與物料仍自亞洲供應，必須依各地區優勢分工。

鄭光志指出，美國廠與墨西哥廠的推進是一起綜合評估，「看客人的需求跟布局，我們大概都是ready（準備好）的」，目前美國廠占整體營收比重仍偏低、不到5%。

在產品線轉換上，鄭光志透露，輝達GB200伺服器與新一代GB300伺服器目前和碩都有出貨。不過GB200因初期設計複雜、組裝難度高，市場過渡期較短；相較之下，GB300成熟度更高，但因總體擁有成本考量，仍有部分客戶選擇性價比更高的GB200。

和碩 伺服器 營收

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