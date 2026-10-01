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新竹縣智慧沙盒創新賽總獎金36萬 加碼「一提案、雙報名」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府「智慧沙盒創新計畫」第二階段「專業解題」報名將於10月7日截止，總獎金36萬元。圖／縣府提供
新竹縣政府「智慧沙盒創新計畫」第二階段「專業解題」報名將於10月7日截止，總獎金36萬元。圖／縣府提供

新竹縣政府「智慧沙盒創新計畫」第一階段全民點子海選已完成，第二階段「專業解題」報名將於10月7日截止，總獎金36萬元，號召全台學生、社會人士及企業把握機會，將創意轉化為智慧城市解決方案。計畫並與華碩電腦合作推出「一提案、雙報名」機制，參賽團隊可同步挑戰總獎金超過2萬美元的「2026 ASUS UGen AI League 創新黑客松」，爭取獎金及AI開發資源。

新竹縣長楊文科表示，縣府積極推動智慧城市發展，期盼透過競賽獎勵、AI運算資源及專業輔導，號召各界發揮創意與專業，讓好點子從構想走向實際應用，為城市注入創新動能。

縣府數位發展處長劉奕帆表示，計畫以「全民許願、專業實踐」為核心，第一階段透過全民提案及網路票選，彙整智慧交通、健康照護、環境永續、智慧服務及跨域創新五大領域的熱門議題。第二階段參賽團隊可選擇第一階段熱門提案解題，符合規定者最高可獲5分加分，也可自行發掘議題，從民眾實際需求出發，提出創新解決方案。

數位發展處指出，第二階段「專業解題」分為學生組、社會組及企業組，其中學生組與社會組決賽總獎金共36萬元，企業組另設企業創新獎，鼓勵不同領域投入智慧城市應用。經專家評選後，優秀團隊將晉級決賽，並獲得實務輔導與專業建議，決賽「Demo Day」暨頒獎典禮預計11月25日舉行。

為延續創新成果，決賽金獎團隊各可獲得一張華碩電腦贊助的ASUS UGen AI加速卡，運用邊緣AI運算資源持續開發。此外，參賽團隊可透過「一提案、雙報名」機制，同步參加華碩主辦的「2026 ASUS UGen AI League創新黑客松」，徵件至10月14日截止，讓在地創新成果進一步接軌國際。

詳細競賽資訊可至網站（https://smartsandbox.hsinchu.gov.tw/）或臉書專頁查詢，華碩黑客松報名詳情請至活動網頁（https://contest.bhuntr.com/tw/39jg9vimiynrhlksze/home/）了解。

第二階段「專業解題」分為學生組、社會組及企業組，其中學生組與社會組決賽總獎金共36萬元，企業組另設企業創新獎。圖／縣府提供
第二階段「專業解題」分為學生組、社會組及企業組，其中學生組與社會組決賽總獎金共36萬元，企業組另設企業創新獎。圖／縣府提供

獎金 新竹縣 新竹 華碩 智慧沙盒

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