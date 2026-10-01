快訊

2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

秋老虎只到今天！明起兩段式降溫 第二波低溫下探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

台學者：矽盛世建立完整AI供應鏈 少了台灣將失色

中央社／ 華盛頓30日專電
出席華府智庫活動的中華經濟研究院國際經貿政策研究中心助理執行長楊明敏接受中央社訪問，分析台灣在美國「矽盛世」倡議的角色。中央社
出席華府智庫活動的中華經濟研究院國際經貿政策研究中心助理執行長楊明敏接受中央社訪問，分析台灣在美國「矽盛世」倡議的角色。中央社

美國去年推動全球「矽盛世」倡議，參與國家推動非紅供應鏈下的經貿與技術往來。中華經濟研究院學者楊明敏指出，台灣無論在先進半導體與製造能力，都是倡議不可或缺的部分，少了台灣矽盛世倡議會失色很多。

美國國務院去年開始推動「矽盛世」（Pax Silica）倡議並舉辦夥伴經濟體峰會，確保人工智慧（AI）供應鏈安全，已有20多國簽署參與並展開運作，巴拿馬近期設立AI關鍵產品貿易試點平台，菲律賓推出「經濟安全特區」吸引高科技產業進駐。

台灣是全球半導體製造核心樞紐，透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）機制與美方簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，以非簽署方身分支持倡議，並派代表出席6月舉行的峰會。

出席華府智庫全球台灣研究中心（Global TaiwanInstitute，GTI）研討會的中華經濟研究院國際經貿政策研究中心助理執行長楊明敏接受中央社訪問指出，矽盛世倡議是台美合作非常難得的機會，台灣無論在先進半導體與製造能力，都是倡議不可或缺的部分。

他表示，在此架構下台灣有非常多內容可貢獻，人才培訓、硬體知識、AI供應鏈去風險經驗等，可與美國等盟友分享；少了台灣矽盛世倡議會失色很多。

楊明敏在9月28日的研討會中，分析台美在關鍵研發、供應鏈安全、人才培訓與基建架構等範疇深化合作的方向，以及台灣業者的優勢與待強化項目。

以高科技人才供應為例，他認為，台灣面臨很多挑戰，包括少子化，各產業也缺工。除了訓練最先進人才外，不可能全部自己做，還是需要其他人力，因此跟各國合作非常重要。台灣不可能只靠自己，美國也需要他國幫忙。

至於在AI架構建立上，楊明敏強調，如果將人工智慧伺服器、數據中心重要的一環算在AI架構裡，台灣已是非常重要的角色，困難在於除了伺服器，建立數據中心從無到有，若全由台灣產業鏈負責，例如電力方面，企業也得努力，像鴻海在這方面都有著墨，這是台灣要加強的方向。

全球兩大AI陣營競爭激烈，美國的矽盛世倡議與北京主導的「世界人工智慧合作組織」（WAICO）除了競逐先進晶片與AI模型發展，同時積極建立夥伴關係爭取市場。台灣先進製造技術及經驗與美國AI產業垂直緊密掛鉤，是難得的經貿與安全機遇。

供應鏈 半導體 美國國務院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣引領全球半導體 專家建議善用印度人才保優勢

劉大年／美中管控競爭下的台灣

邱坤玄／世界2強進入維穩新時期

台積電法說聚焦2奈米、AI！傳美國再擴廠 00891近一年漲幅約130％

相關新聞

OpenAI代理出擊！預期引爆更多伺服器需求 台鏈補

OpenAI昨（9月30日）於年度「DevDay開發者大會」推出一系列新服務與模型更新，以可跨App執行任務的AI代理服務「dots」最吸睛，主打可愛的卡通角色，「會主動完成工作」，定位為忙碌人士的數位助理，執行長奧特曼高喊：「dots幾乎能處理你想得到的任何事」。

鴻海年度分紅平均264萬 「秋節大禮包」匯入員工帳戶

全球ICT組裝龍頭鴻海去年營收獲利創新高，年度分紅獎金昨（30）日發放，「秋節大禮包」讓員工驚喜。

三星示警…DRAM明年更吃緊 有助南亞科、華邦接單量能

記憶體龍頭三星預告，明年高頻寬記憶體（HBM）占全球DRAM晶圓產能比重將逼近30%，占比較目前約20%大增，產能排擠效應下，傳統DRAM供應恐進一步吃緊。

集邦：兩大記憶體報價續揚

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（30）日發布最新報告指出，本季DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等兩大記憶體合約價持續上揚，DRAM合約價估季增10%至15%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）季增15%至20%，其中，企業級固態硬碟（SSD）需求最強，成為唯一漲幅加速擴大的品項。

SpaceX再奪算力租賃大單 緯創、廣達、緯穎可望受惠

AI新創Anthropic最新釋出的IPO公開說明書揭露，與全球首富馬斯克旗下SpaceX簽訂算力租賃協議，總金額上限高達845億美元（約新台幣2.7兆元），協議期限至2029年，比SpaceX今年5月釋出的450億美元合約金額多近一倍。

欣興砸百億元買廠房 推升Q3商辦量能創高

AI高需求催動，9月最後一個交易日，PCB大廠欣興公告以約百億元標下台灣普利司通位於新竹湖口廠約1.91萬坪土地、1.76萬坪建物，不僅推升第3季商用不動產市場交易額衝破千億元大關，再度改寫單季商用市場成交金額新天量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。