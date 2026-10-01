台學者：矽盛世建立完整AI供應鏈 少了台灣將失色

美國去年推動全球「矽盛世」倡議，參與國家推動非紅供應鏈下的經貿與技術往來。中華經濟研究院學者楊明敏指出，台灣無論在先進半導體與製造能力，都是倡議不可或缺的部分，少了台灣矽盛世倡議會失色很多。

美國國務院去年開始推動「矽盛世」（Pax Silica）倡議並舉辦夥伴經濟體峰會，確保人工智慧（AI）供應鏈安全，已有20多國簽署參與並展開運作，巴拿馬近期設立AI關鍵產品貿易試點平台，菲律賓推出「經濟安全特區」吸引高科技產業進駐。

台灣是全球半導體製造核心樞紐，透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）機制與美方簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，以非簽署方身分支持倡議，並派代表出席6月舉行的峰會。

出席華府智庫全球台灣研究中心（Global TaiwanInstitute，GTI）研討會的中華經濟研究院國際經貿政策研究中心助理執行長楊明敏接受中央社訪問指出，矽盛世倡議是台美合作非常難得的機會，台灣無論在先進半導體與製造能力，都是倡議不可或缺的部分。

他表示，在此架構下台灣有非常多內容可貢獻，人才培訓、硬體知識、AI供應鏈去風險經驗等，可與美國等盟友分享；少了台灣矽盛世倡議會失色很多。

楊明敏在9月28日的研討會中，分析台美在關鍵研發、供應鏈安全、人才培訓與基建架構等範疇深化合作的方向，以及台灣業者的優勢與待強化項目。

以高科技人才供應為例，他認為，台灣面臨很多挑戰，包括少子化，各產業也缺工。除了訓練最先進人才外，不可能全部自己做，還是需要其他人力，因此跟各國合作非常重要。台灣不可能只靠自己，美國也需要他國幫忙。

至於在AI架構建立上，楊明敏強調，如果將人工智慧伺服器、數據中心重要的一環算在AI架構裡，台灣已是非常重要的角色，困難在於除了伺服器，建立數據中心從無到有，若全由台灣產業鏈負責，例如電力方面，企業也得努力，像鴻海在這方面都有著墨，這是台灣要加強的方向。

全球兩大AI陣營競爭激烈，美國的矽盛世倡議與北京主導的「世界人工智慧合作組織」（WAICO）除了競逐先進晶片與AI模型發展，同時積極建立夥伴關係爭取市場。台灣先進製造技術及經驗與美國AI產業垂直緊密掛鉤，是難得的經貿與安全機遇。