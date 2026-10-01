OpenAI代理出擊！預期引爆更多伺服器需求 台鏈補
OpenAI昨（9月30日）於年度「DevDay開發者大會」推出一系列新服務與模型更新，以可跨App執行任務的AI代理服務「dots」最吸睛，主打可愛的卡通角色，「會主動完成工作」，定位為忙碌人士的數位助理，執行長奧特曼高喊：「dots幾乎能處理你想得到的任何事」。
OpenAI是繼Meta的「Muse」轟動市場之後，又一大咖殺進AI代理服務市場。法人看好，OpenAI叫陣Meta，要在當紅的AI代理領域闖出一片天，後續需要更多AI算力支援，進而掀起新一波AI伺服器建置潮，台積電（2330）、廣達、鴻海、緯創、英業達等相關供應鏈都將沾光。
其中，台積電負責生產OpenAI所需的AI晶片，廣達、鴻海是關鍵AI機櫃代工廠，緯創提供AI伺服器主板（UBB）與雲端資料中心伺服器機組，英業達操刀AI伺服器機櫃與邊緣運算平台。
奧特曼並揭露OpenAI爭取商業主導地位的三步驟計畫，勾勒出「模型-建構-分發」的商業路徑：先提供最優秀的AI模型，再讓開發者能最方便地基於這些模型開發產品，最終把OpenAI打造成企業客戶彼此連結的「市場平台」。
談到dots，奧特曼說，dots是能力驚人、隨時運作的AI代理，「幾乎能處理你想得到的任何事」。該公司將dots塑造成色彩鮮明、可愛的卡通角色，定位為忙碌人士的數位助理。
活動現場播放一支精心製作的影片，片中使用者與動畫版的dots交談、替它們命名，並交付各種任務，例如建立網站，以及替孩子預訂課後活動。奧特曼說：「你只要交給你的dots一項責任，你的dots就會開始工作，而且會持續工作。」
OpenAI表示，使用者可透過簡訊、Slack或微軟Teams等聊天工具與dots溝通，而這些AI代理也能運用OpenAI的Codex與ChatGPT Work工具，進行研究、分析資料、準備文件及開發軟體。
dots能隨著專案進展自行管理工作，例如當客戶需求改變時更新銷售提案，或建立可供瀏覽的實際運作示範版本，它也能準備預約或跟進待辦事項清單。dots會主動完成工作，利用用戶已授權訪問的任何App，並且僅在需要用戶審核或關注時才會聯繫用戶。
OpenAI最新產品也代表各AI業者將決戰新領域，不再只賣聊天機器人，而是轉而銷售能代表使用者採取行動的軟體。自Meta的Muse本月初吸引數百萬次下載後，市場對AI代理的興趣大幅升溫。
奧特曼並透露，打算將OpenAI潛在上市時間至少推遲到2027年，希望在免受上市公司壓力的環境下，平穩度過AI安全擔憂加劇的時期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。