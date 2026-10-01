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OpenAI代理出擊！預期引爆更多伺服器需求 台鏈補

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導
OpenAI昨（9月30日）於年度「DevDay開發者大會」推出一系列新服務與模型更新，以可跨App執行任務的AI代理服務「dots」最吸睛。 路透
OpenAI昨（9月30日）於年度「DevDay開發者大會」推出一系列新服務與模型更新，以可跨App執行任務的AI代理服務「dots」最吸睛。 路透

OpenAI昨（9月30日）於年度「DevDay開發者大會」推出一系列新服務與模型更新，以可跨App執行任務的AI代理服務「dots」最吸睛，主打可愛的卡通角色，「會主動完成工作」，定位為忙碌人士的數位助理，執行長奧特曼高喊：「dots幾乎能處理你想得到的任何事」。

OpenAI是繼Meta的「Muse」轟動市場之後，又一大咖殺進AI代理服務市場。法人看好，OpenAI叫陣Meta，要在當紅的AI代理領域闖出一片天，後續需要更多AI算力支援，進而掀起新一波AI伺服器建置潮，台積電（2330）、廣達鴻海緯創、英業達等相關供應鏈都將沾光。

OpenAI新品齊發
OpenAI新品齊發

其中，台積電負責生產OpenAI所需的AI晶片，廣達、鴻海是關鍵AI機櫃代工廠，緯創提供AI伺服器主板（UBB）與雲端資料中心伺服器機組，英業達操刀AI伺服器機櫃與邊緣運算平台。

奧特曼並揭露OpenAI爭取商業主導地位的三步驟計畫，勾勒出「模型-建構-分發」的商業路徑：先提供最優秀的AI模型，再讓開發者能最方便地基於這些模型開發產品，最終把OpenAI打造成企業客戶彼此連結的「市場平台」。

談到dots，奧特曼說，dots是能力驚人、隨時運作的AI代理，「幾乎能處理你想得到的任何事」。該公司將dots塑造成色彩鮮明、可愛的卡通角色，定位為忙碌人士的數位助理。

活動現場播放一支精心製作的影片，片中使用者與動畫版的dots交談、替它們命名，並交付各種任務，例如建立網站，以及替孩子預訂課後活動。奧特曼說：「你只要交給你的dots一項責任，你的dots就會開始工作，而且會持續工作。」

OpenAI表示，使用者可透過簡訊、Slack或微軟Teams等聊天工具與dots溝通，而這些AI代理也能運用OpenAI的Codex與ChatGPT Work工具，進行研究、分析資料、準備文件及開發軟體。

dots能隨著專案進展自行管理工作，例如當客戶需求改變時更新銷售提案，或建立可供瀏覽的實際運作示範版本，它也能準備預約或跟進待辦事項清單。dots會主動完成工作，利用用戶已授權訪問的任何App，並且僅在需要用戶審核或關注時才會聯繫用戶。

OpenAI最新產品也代表各AI業者將決戰新領域，不再只賣聊天機器人，而是轉而銷售能代表使用者採取行動的軟體。自Meta的Muse本月初吸引數百萬次下載後，市場對AI代理的興趣大幅升溫。

奧特曼並透露，打算將OpenAI潛在上市時間至少推遲到2027年，希望在免受上市公司壓力的環境下，平穩度過AI安全擔憂加劇的時期。

OpenAI 廣達 緯創 Meta 台積電 鴻海

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