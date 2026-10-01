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集邦：兩大記憶體報價續揚

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（30）日發布最新報告指出，本季DRAM、儲存型快閃記憶體NAND Flash）等兩大記憶體合約價持續上揚，DRAM合約價估季增10%至15%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）季增15%至20%，其中，企業級固態硬碟（SSD）需求最強，成為唯一漲幅加速擴大的品項。

集邦表示，DRAM原廠持續將先進製程產能，投入伺服器高效能產品，整體供不應求。隨著伺服器CPU供應改善，雲端服務業者及品牌廠追加記憶體採購，但受限於零組件、封測產能及前段製程調配，供應仍難完全滿足需求。

集邦指出，PC及手機市場則面臨需求偏弱、零組件續漲的雙重壓力。PC品牌廠考量明年DRAM供給可能縮減，仍積極備料；手機業者雖因成本增加而下修產量，卻受原廠產能轉向伺服器影響，記憶體配額依舊吃緊，價格續漲但漲幅收斂。

消費型DRAM除網通、電視等既有需求，近期新增動能來自SSD客戶。集邦認為，隨著QLC SSD需求展望上修，搭配使用的DRAM需求同步增加，且在國際大廠持續減產下，市場供貨高度仰賴台廠，報價維持向上。

NAND Flash方面，集邦表示，以企業級SSD表現最突出全年位元需求估增逾八成。

記憶體 NAND Flash DRAM

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