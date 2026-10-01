SpaceX再奪算力租賃大單 緯創、廣達、緯穎可望受惠

AI新創Anthropic最新釋出的IPO公開說明書揭露，與全球首富馬斯克旗下SpaceX簽訂算力租賃協議，總金額上限高達845億美元（約新台幣2.7兆元），協議期限至2029年，比SpaceX今年5月釋出的450億美元合約金額多近一倍。

隨著Anthropic擴大租賃SpaceX算力，意味SpaceX未來投入AI基建力道將更強勁，帶旺緯創（3231）、廣達、緯穎、勤誠等協力廠。

外電報導，根據Anthropic的IPO公開說明書，該公司與SpaceX簽訂總金額上限高達845億美元的AI算力租賃協議，Anthropic每年將支付SpaceX約超過200億美元，遠超過許多企業年度營收，且這僅是支付給SpaceX的AI算力租金，Anthropic還有亞馬遜、Google及微軟等其他AI算力合作夥伴。

相較於SpaceX今年5月IPO時的公開說明書揭露，取得Anthropic AI基礎建設算力合約，總金額450億美元、為期三年，這次Anthropic釋出的845億美元將近倍數增加，顯示其對AI算力需求驚人。

Anthropic更強調積極押注AI為全球經濟帶來的轉型程度，遠高於工業化、電力與網路的影響；未來幾年在雲端、算力與基礎設施承諾上投入5,180億美元。

Anthropic在AI模型效能表現上一直具備領先對手的實力，企業客戶已遍布金融圈、軟體開發、生技醫療及學術圈等專業領域客戶好評，最高AI效能的Claude Mythos 5能力太強，還需美國政府許可才能使用。

Anthropic推出Claude模型效能強勁，代表需要龐大AI算力支援才得以運行。法人指出，Anthropic的AI算力主要和微軟、亞馬遜、Google及SpaceX等雲端服務大廠（CSP）合作，簽訂數千億美元的AI算力租賃合約，Anthropic也啟動自建AI基礎建設計畫，預計斥資500億美元打造自有AI資料中心，並與博通開啟自研AI晶片計畫，看好Anthropic在AI市場中持續穩坐全球前三大的領先地位。

不過，Anthropic也面臨「狂燒錢」狀況，其IPO公開說明書揭露，過去一年公司營收急速成長，但虧損也隨之擴大。2025年營收暴增12倍、達近46億美元，若扣除主要與先前融資相關的多項債務的減記金額，其營運虧損仍超過80億美元，淨損更高達420億美元。