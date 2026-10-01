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欣興砸百億元買廠房 推升Q3商辦量能創高

經濟日報／ 記者陳美玲尹慧中／台北報導

AI高需求催動，9月最後一個交易日，PCB大廠欣興（3037）公告以約百億元標下台灣普利司通位於新竹湖口廠約1.91萬坪土地、1.76萬坪建物，不僅推升第3季商用不動產市場交易額衝破千億元大關，再度改寫單季商用市場成交金額新天量。

對此，欣興表示，主要為因應客戶未來高階載板產能擴充需求，進行土地及廠房資源布局，並配合本公司中長期營運發展策略，進行整體生產配置與產能規劃。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，過去國內商辦需求主要仰賴企業汰舊換新、台商回流置產等兩股力量，不過2023年全球正式進入AI高需求時代，台廠供應鏈在全球扮演關鍵角色，企業積極擴廠更直接催出工業用地和廠房交易動能持續創新高，更讓北市商辦市場迎接黃金10年。

不過侯文信指出，這波高科技業擴廠潮來得既快又猛，許多供應鏈大廠為因應需求，直接購買現成廠房，改建更新後就能立即投產，但這類能立即投入生產的廠房難找，區位、供電、產線型態、消防法令、是否有土壤汙染等都是考量因素，在合適的工業用地、工業廠房難尋下，只要符合標的出現，嗅覺敏銳的高科技業就會立即出手。

根據欣興公告，本次交易標的為台灣普利司通位於新竹縣湖口鄉的土地及工廠建物，交易總金額約100.8888億元；其中土地面積約達1.91萬坪，建物面積則約1.76萬坪，合計土地與廠房面積超過3.6萬坪。

商辦 欣興 百億 PCB

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