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鴻海優化職場 放送福利留才

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

面對半導體產業對人才的磁吸效應，鴻海也祭出多項福利措施，打造友善職場環境。最具代表性的「0到6歲公司養」育兒福利政策，提供符合資格員工實質經濟支持。

鴻海（2317）集團統計，去年為901位幼兒提供育兒津貼，發放總金額超過1.827億元，以具體行動支持員工家庭照顧需求，打造具備支持性與穩定性的幸福職場，人才才留得住。

鴻海鼓勵員工成家立業，除了結婚禮金每人1.2萬元，2020年起擴大將養孩子範圍從0至3歲，放寬到育有0至6歲子女的員工，每月領取每個孩子1.5萬元的育兒津貼，至子女滿七歲止；若夫妻同為鴻海員工，每月補助更提高至2.4萬元。鴻海統計，去年提供901位幼兒津貼，一年兩期請領分別為8,990萬元，及9,280萬元。

鴻海有長期激勵計畫，包括員工持股信託、限制型股票、股票選擇權等多元工具，強化員工與公司長期利益的連結，提升人才向心力與留任意願。

職場 育兒津貼 鴻海

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