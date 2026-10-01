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鴻海年度分紅平均264萬 「秋節大禮包」匯入員工帳戶

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
全球ICT組裝龍頭鴻海去年營收獲利創新高，年度分紅獎金昨（30）日發放，「秋節大禮包」讓員工驚喜。 路透
全球ICT組裝龍頭鴻海去年營收獲利創新高，年度分紅獎金昨（30）日發放，「秋節大禮包」讓員工驚喜。 路透

全球ICT組裝龍頭鴻海（2317）去年營收獲利創新高，年度分紅獎金昨（30）日發放，「秋節大禮包」讓員工驚喜。

鴻海強調，分紅獎金主要依各事業群營運績效，以及個人績效分配，實際金額依單位及個人表現有所不同。績效優異單位且表現突出的員工，有機會拿到更高的分紅獎金。

鴻海2025年員工分紅概況
鴻海2025年員工分紅概況

鴻海員工去年度分紅整體平均水準，較前一年度大幅成長兩位數百分比以上。根據鴻海年報，董事會通過2025年擬分派員工酬勞金額為117.52億元，以鴻海2025年員工人數為4,436人，平均酬勞為264.9萬元，2025年鴻海平均員工薪資達255萬元，在其他電子業也名列前茅。

鴻海的整體薪酬包括四個項目，分別為月薪（每月發放）、固定年終獎金（每年12月發放）、績效獎金（農曆春節前發放）、年度員工分紅（每年9月發放），各有不同的核發依據與時程。其中在績效獎金部分，主要依據事業群營運成果與員工個人年度績效，於年底依相關制度核發績效獎金，實際金額視單位與個人表現而定。固定年終獎金原則上為兩個月，與績效獎金發放時間不同。

業界關注的年度員工分紅，主要依公司年度經營成果、各事業群營運績效及員工個人績效進行分配。鴻海去年受惠AI需求爆發，全年合併營收約8.1兆元，年增18%，稅後純益1,893.54億元，年增24%，營收與獲利都創歷史新高，因分紅是依照營運獲利的金額按比例提撥，鴻海去年大賺錢，員工分紅自然有望創高。

鴻海近年在每年9月底固定發放去年分紅機制，讓員工對獎酬時程更具可預期性，由於發放時間通常在中秋節前後，業界也戲稱鴻海發的是「秋節大禮包」。今年7月鴻海發放去年盈餘配發股利，每股約7.2元，也創1991年上市以來歷史新高。

營收 鴻海 大禮包

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