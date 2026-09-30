台積電法說會前 ASML預計14日公布第3季財報展望

美國線上券商羅賓漢（Robinhood）表示，將提供用戶在周末全天候交易部分美國股票，藉此因應業界朝向24小時交易的發展。此外，該公司的下一個重大押注，是一款能讓散戶在熟睡時還能自動進行交易的AI機器人。

2026-09-30 15:23