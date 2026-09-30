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村田製作所推出全球最小0201英吋三端子低ESL MLCC正式量產
株式會社村田製作所30日表示，集團開發出「LLD 系列」、三端子低ESL晶片積層陶瓷電容2，實現全球最小0201英寸（0.6mm×0.3mm），並已正式啟動量產。
村田指出，與過去最小尺寸的 0402 英寸（1.0mm×0.5mm）產品相比，本產品的元件實裝面積縮減約64%，有助於節省電路板空間。此外，憑藉三端子電容所具備的低ESL特性，即使在高頻應用環境下仍能穩定供電給IC，降低電壓波動，提升電子設備的整體運作穩定性。
村田進一步說，近年來，隨著裝置朝高效能、多功能發展，市場對於可高速處理大量資料的高效能IC需求持續攀升，這類高效能IC為了在短時間內處理更多資訊，需要使用更高頻率的訊號。
村田說，在處理此類訊號的電路中，IC所需的電流會在短時間內產生大幅變化，而受到電流變化的影響，供應至IC的電壓也會在短時間內產生波動，因此，即使在高頻領域也必須快速供應IC所需電流，以抑制電壓波動並確保IC穩定運作，基於此需求，能夠在高頻領域有效供電的低ESL三端子電容器被廣泛採用。
村田說明，相較於一般雙端子電容器，三端子電容器因具備較短的電流路徑，且可設置多條短電流路徑，因此能更快速地供應電流，進而有效抑制供應至IC的電壓波動，並有助於提升IC及電子設備的整體運作穩定性。
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