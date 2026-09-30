台積電建構全球文化共識 魏哲家：ICIC價值觀絕對不能變

台積電（2330）今日更新ESG電子報，其中提到公司建構全球文化共識，台積公司董事長暨總裁、ESG指導委員會主席魏哲家指出，當公司發展到美國、日本、歐洲，當地文化都有各自的特色且不盡相同，然而其中有一個重要原則，台積公司核心價值（ICIC）必須一致，價值觀絕對不能變。

台積電今日更新ESG電子報提到，因應全球布局策略，為凝聚來自多元文化背景的同仁對誠信正直、承諾、創新及客戶信任等企業核心價值（ICIC）的共識，民國115年台積公司建構「台積公司企業文化策略（TSMC Corporate Culture Strategy）」，以ICIC為指引，透過「A.B.C.C.框架、員工生命周期之實踐」雙管齊下，文化團隊親赴並攜手TSMC Arizona Corporation、北美子公司、歐洲子公司、日本子公司策畫因地制宜的年度文化策略，使ICIC成為跨國界的一致語言；並預計於10月推出內部「Culture Hub」網站，打造全球同仁一站式的文化知識庫，進而激發全員共鳴、厚植永續營運韌性。

為落實全球化經營，台積公司依循A.B.C.C.框架，以提升文化認知（Awareness）為始，民國115年於TSMC Arizona Corporation、北美子公司、歐洲子公司、日本子公司舉辦共9場「文化精進工作坊」，與當地經營團隊共同設計年度文化策略及行動方案，將抽象的核心價值轉化為具體的日常行為實踐（Behavior）；同時，藉由培育各組織文化大使（Champion），擔任訓練講師及協助推動在地文化策略，最終落實全球實踐（Coverage），使ICIC精神深植於全球同仁的日常運作。

在個人層面的員工體驗上，台積公司結合蓋洛普員工體驗模型（Gallup's Employee Experience），將ICIC與同仁的職涯連結，包括吸引、招募、入職、參與、發展等不同生命周期階段，導入對應的文化專案；民國115年10月將進一步推出內部一站式「Culture Hub」網站，做為全球同仁凝聚共識的文化資產平台，以數位體驗驅動文化傳承，鼓勵同仁在工作中實踐核心價值，達成知行合一的文化內化。

台積強調，公司致力將ICIC轉化為全球同仁的共同語言與日常工作行為，人力資源團隊將持續深化與海外廠區及子公司的合作，依循A.B.C.C.框架擴展全球實踐藍圖；同時，預計於民國115年10月啟動「核心價值員工意見調查」，透過同仁的直接回饋，做為優化未來推動方案的具體依據，共創永續經營的文化實力。