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台灣新創去年投資規模達27億美元 AI半導體領域雙創新高

中央社／ 台北30日電

經濟部中小及新創企業署今天發布「2026年台灣新創投資趨勢年報」，依統計，2025年台灣新創投資規模達27.74億美元，交易件數555件。其中，AI領域募資5.69億美元，年增近8成；半導體領域募資4.42億美元，年增逾7成，雙雙創下新高。

中企署今天舉辦「2026年台灣新創投資趨勢年報」發表會，吸引創投機構、天使投資人、新創團隊及產學研專家逾300人與會。中企署表示，自2015年起建置「台灣新創資訊平台FINDIT」，透過新創企業資料庫、媒體資訊、獲投企業與投資機構、上市櫃公司轉投資資訊，以及國發基金季報、年報等多元管道，掌握國內新創投資動態。

依據統計，2025年台灣新創投資規模達27.74億美元，交易件數共555件，平均每件交易金額維持在500萬美元左右。從獲投產業來看，健康醫療與生技、能源、硬體及工業製造為主要投資領域。

其中，在全球AI算力需求及先進製造發展帶動下，AI與半導體2大領域新創投資表現突出。AI領域募資金額達5.69億美元，年增近8成；半導體領域募資金額則達4.42億美元，年增逾7成，均創歷史新高。

中企署指出，半導體新創投資涵蓋矽光子、資安、高階封裝及電子設計自動化（EDA）等前沿技術，顯示台灣在全球關鍵供應鏈中的技術發展與產業韌性。

中企署表示，未來將持續透過FINDIT平台，建置新創企業、投資機構及獲投事件資料庫，彙整國內外中小及新創企業融資資訊與政策資源，協助新創生態系掌握投資趨勢及資金動向。

半導體 規模 創投

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