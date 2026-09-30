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鴻海永續創佳績 天下永續公民獎、人才永續獎雙獲肯定

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海獲天下永續公民獎、人才永續獎雙獲肯定。圖為鴻海發言人巫俊毅（右）從經濟部長龔明鑫手上接下獎座。鴻海／提供
鴻海獲天下永續公民獎、人才永續獎雙獲肯定。圖為鴻海發言人巫俊毅（右）從經濟部長龔明鑫手上接下獎座。鴻海／提供

鴻海（2317）科技集團榮獲《天下雜誌》2026 年「天下永續公民獎」大型企業組製造業第 2 名，再創集團歷年最佳成績；同時，「天下人才永續獎」亦榮獲大型企業組製造業第 2 名。兩項永續指標性評比同步提升，展現鴻海持續將科技創新融入 ESG 管理，深化永續治理與人才發展的具體成果。

今年「天下永續公民獎」四大構面中，鴻海排名全面提升，其中「企業承諾」由去年的第 5 名提升至第 2 名；「環境永續」由第 5 名提升至第 3 名、「公司治理」由第 8 名提升至第 6 名、「社會參與」則由第 5 名提升至第 4 名，帶動整體排名由第 6 名提升至第 2 名。

鴻海秉持「永續經營 = EPS + ESG」的核心理念，持續將永續融入集團營運策略與日常管理。呼應今年評選「AI 助攻 ESG」主題，鴻海進一步發揮集團科技本業優勢，將 AI 從智慧製造延伸至員工健康、身障共融、員工關懷、環境治理及教育公益等領域，以科技回應大規模跨國製造企業所面臨的永續課題。

在人才永續與員工照護方面，鴻海從「預防疾病、看見能力、聽見聲音」三個層次建構員工關懷體系。在預防醫學方面，集團全年投入約新台幣 1 億元推動員工健康管理，並建立慢性疾病風險分級及追蹤機制，完成 225 人次重大異常追蹤轉介及 1,540 人次慢病個案管理，更協助 3 名員工早期發現癌症並銜接治療；相關成果亦獲衛生福利部國民健康署「健康職場標竿獎－金獎」肯定。

在多元共融方面，鴻海運用 AI 技術重新思考身心障礙者的職場可能性，從「依障別安排工作」轉向以能力與職務進行精準適配。利用崗位適應性評估AI系統，2025 年集團累計開發逾 3,000 個身障適配崗位，適配4,280 名身心障礙員工，崗位適配率達 100%、工作滿意度達 98%；並透過 AI 疲勞評估、智慧手語及智能字幕等工具改善工作與學習環境，更將身障包容理念延伸至供應鏈。相關實踐獲美國 Disability:IN 認可為「世界頂尖身障共融企業（World's Top Disability Inclusive Business）」。

面對全球布局與龐大員工規模，鴻海亦以 AI 建構更即時的員工心聲關懷體系。透過行動應用、生成式 AI 及數據分析，建立 7×24 小時員工服務機制，截至 2025 年已累計服務 906 萬人次、解答 2,485 萬筆問題；員工整體服務滿意度達 95.03%，AI 功能幫助率達 94.12%。同時透過數據預警與分析，讓管理團隊得以更早辨識員工需求及潛在風險，將科技轉化為更有溫度的員工關懷。

在環境永續方面，鴻海運用AI推動工業廢水處理走向更精準、更節能、更低環境負荷的智慧治理模式。透過「能看、又能算，更能自主調控」的AI技術，系統不僅能藉由影像辨識即時「看懂」廢水處理效果，也能綜合水質、水量及現場運行數據，「算出」適合當下水況的加藥量，並隨處理效果持續調整，讓每一份藥劑都用在真正需要的地方。

實際場域應用顯示，在維持水質穩定的前提下，每噸廢水混凝劑用量可降低約30%至50%。減少不必要的藥劑投入，也能進一步降低化學污泥產生與後續處置負荷，帶來減藥、減泥、減碳的多重環境效益，同時減輕人員操作負擔。透過持續累積與整合水處理數據，公司進一步將成功經驗轉化為可複製、可推廣的智慧水務模式，讓AI不只是提升效率的工具，更成為企業節約資源、降低環境負荷與實踐永續發展的重要力量，推動工業水治理從「把水處理好」，進一步走向「用更少的資源，把每一滴水處理得更好」。

鴻海亦積極結合企業、學術單位及地方社區，共同打造兼顧生物多樣性保育、自然碳匯、永續農業與環境教育的示範場域。鴻海不但建立土壤碳匯調查、生物多樣性監測、AI智慧辨識及自然資本評估等標準化流程，還結合親子志工活動，讓員工與家人一起寓教於樂，透過導覽了解外來入侵種對棲地的影響，並協助清除、修整枯枝與清理環境垃圾，進行水域環境教育及放流魚苗，推動永續海洋循環資源專案，形成兼具科學研究、社區參與及企業ESG實踐的里山里海治理模式。

在社會參與方面，鴻海教育基金會持續將集團科技優勢轉化為教育影響力，長期投入鴻海科技獎、偏鄉 AI 扎根、國高中 AI 入課及量子教育等計畫。2025 年投入新台幣 1,112 萬元推動多元科技教育專案；偏鄉科技教育從研習體驗進一步發展至長期社團陪伴，至 2025 年累計 511 人次社團學生參與，並透過設備、師資培訓及競賽支持，逐步建立偏鄉學校自主推動科技教育的能力。

除科技教育外，鴻海教育基金會亦持續透過「星光計畫」陪伴弱勢學童，自計畫推動以來累計投入逾新台幣 1.1 億元，照顧 1,438 人次國中小弱勢學生，其中 787 人次接受一對一課業輔導；114 學年度已於全台 12 縣市支持 31 個據點營運，協助 473 名學生獲得課後照顧與學習資源。

鴻海科技集團副總經理暨發言人巫俊毅表示：「永續不只是企業責任，更是驅動企業長期競爭力的重要力量。從用數據『看見還沒發生的病』、以 AI『發掘還沒被看見的能力』，到科技協助『聽見還沒說出口的聲音』，鴻海正持續探索科技與永續結合的更多可能。」未來集團將持續結合「科技力」與「永續力」，深化 ESG 與營運策略整合，並攜手員工、客戶、供應商及全球夥伴，共同邁向更具韌性的永續未來。

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