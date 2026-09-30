中光電智能機器人3D列印加速無人機開發 秀防禦型、監偵型無人機

中光電投控（3718）旗下中光電智能機器人（ CiRC）將於10月1日至4日於台中國際會展中心參展，以「智慧空域新紀元／AI無人系統 × 智慧感知 × 任務整合」為主題，展出防禦型、監偵型無人機，以及AI智慧酬載及指管系統等多元產品與解決方案，呈現無人系統從平台、感知到任務應用的整合實力。

這次展出聚焦台美無人機產業合作、3D列印製造技術，以及台灣在地化製造的全非紅供應鏈成果，展現CiRC從無人機平台、AI光學酬載、通訊群控到無人載具應用解決方案的全方位自主研發與製造實力。

深化台美合作 中程防禦型無人機導入台灣製造

面對全球無人機產業朝向模組化、低成本、快速迭代及規模化生產發展，CiRC積極深化台美產業合作，結合中程防禦型無人機平台與先進製造技術，並整合台灣成熟的電子、光學、機構及精密製造供應鏈，推動系統整合與在地化生產，逐步建立具備韌性、彈性及快速擴產能力的自主無人機供應體系。

這次亮相的Sniper中程防禦型無人機，採用模組化設計及3D列印製造技術，可快速完成機體生產與組裝，有效降低對傳統模具及複雜工裝的依賴，提升製造彈性與量產效率。Sniper搭載簡易彈射發射機制，可提升運輸與現場部署的機動性；在搭載10公斤酬載的條件下，續航時間可達150分鐘，任務航程超過180公里。在智慧化與通訊能力方面，Sniper整合EO/IR光電酬載、Edge-AI 邊緣運算及SDR動態跳頻通訊技術，支援目標辨識、精準導引與抗干擾等任務能力，展現CiRC深厚的整合研發實力。

3D列印加速產品迭代 大幅縮短開發工時

3D列印技術是CiRC這次展出的另一大亮點。相較傳統無人機開發需經歷模具設計、開模、試產及反覆修改等程序，導入3D列印技術後，可由數位設計直接進入實體原型製作，快速完成機構、航電與酬載整合，並透過飛行測試取得驗證數據，持續回饋設計端進行快速修正與迭代。

藉由「數位設計、快速列印、系統整合、飛行驗證、設計迭代」的開發模式，CiRC可大幅縮短產品開發周期與驗證時間，並依不同航程、酬載及任務需求，快速調整機體結構與系統配置。相較傳統製造方式，3D列印亦降低新機型導入生產的門檻，使產品開發可由原型驗證進一步銜接小批量生產及規模化製造，提升製造彈性與快速擴產能力。

從平台到AI任務系統 展現完整自主技術能量

CiRC同步展示涵蓋岸際、近灘與濱海防禦型無人機及高速攔截平台，並推出長程廣域監偵型ISR VTOL 「Seagull」。Seagull具備超過 6小時續航、100公里群控通訊及抗干擾能力，整合EO/IR、Edge-AI，可自動辨識人員、車輛及船舶，最遠可辨識5公里外的人員、10公里外的小客車，並可同時偵測最多80個目標。此外，Seagull同時支援多元高精度自研酬載能力，輔以智能多模式目標追蹤及多鏈路抗干擾智能飛行系統，並可依任務需求整合逆孔徑雷達、微型雷達陣列及RF偵測器，拓展廣域偵蒐與電子偵測等應用，提升海域監偵、巡檢及多元任務的整合能力。

現場亦展示具備視覺導航及無GNSS自主飛行能力的Hummer 2P ISR Drone，進一步提升衛星訊號受限或遭干擾環境下的任務韌性，特別適合高密度市區警消任務執行。

在智慧感知與任務整合方面，CiRC同步展示完整的智慧光學酬載產品，從僅重180克、具備48mp高解析能力的輕量型AI酬載，到整合4K可見光、熱影像、雷射測距與嵌入式AI的三感測器系統，全面支援各類防禦型與監偵型無人機，應用於廣域搜索、日夜偵察、目標辨識、智慧追蹤及精準定位。搭配C2指管系統，完整串聯「無人機平台、智慧感知、AI運算、通訊鏈路到地面導控」，展現端到端任務整合能力。

透過國際合作與自主研發雙軌並進，CiRC持續將關鍵技術、系統整合及製造能力落地台灣，並藉由3D列印與模組化製造，加速產品開發與量產，推動台灣無人機產業從零組件供應，進一步邁向整機研製、AI任務整合及規模化製造的國際無人機產業夥伴角色。