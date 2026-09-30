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工研院以AI科技推動人才賦能 三度蟬聯《天下》永續雙冠獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院連續三年獲得「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」非營利事業組冠軍，除了落實「AI賦能・數位共融」理念，打造兼顧機會平權與組織韌性的人才培育生態系，更持續擴散科技研發與人才永續的關鍵影響力，打造永續與韌性社會。左起為工研院組織永續發展推動小組郭庭語、工研院院長辦公室主任暨組織永續發展推動小組主委何大安、工研院院長張培仁、工研院組織永續發展推動小組副主任黃皓然。 圖／工研院提供
工研院連續三年獲得「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」非營利事業組冠軍，除了落實「AI賦能・數位共融」理念，打造兼顧機會平權與組織韌性的人才培育生態系，更持續擴散科技研發與人才永續的關鍵影響力，打造永續與韌性社會。左起為工研院組織永續發展推動小組郭庭語、工研院院長辦公室主任暨組織永續發展推動小組主委何大安、工研院院長張培仁、工研院組織永續發展推動小組副主任黃皓然。 圖／工研院提供

《天下雜誌》永續獎項為台灣最具指標性的永續評比之一，每年皆吸引超過200家指標企業參與，工研院連續三年獲得2026年「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」非營利事業組冠軍，工研院院長張培仁30日參加「天下永續公民獎」頒獎典禮並代表領獎。今年的核心主軸是AI，評審除肯定工研院面對AI新浪潮時，落實「AI賦能・數位共融」理念，打造兼顧機會平權與組織韌性的人才培育生態系，也讚許工研院在各面向的永續實績與產業應用成果，期許工研院持續將科技研發與人才永續的關鍵影響力，向外擴散至整體產業鏈，打造更具永續與韌性的社會。

工研院院長張培仁表示，為台灣產業培育下一代人才，一直是工研院很重要的使命。面對AI、半導體、機器人等技術快速發展，工研院以「凝聚專才」策略，從國際鏈結、學研合作、法人協作到內部人才培育，全方位強化人才合作平台，深化跨域整合能力。透過前瞻技術布局，吸引人才投入影響下一世代產業的重要題目，並凝聚學研各領域的專業與研發能量，發揮整體綜效。同時，從技術人才、專業經理人到核心主管建立人才梯隊，讓經驗與能力一棒一棒傳下去，為台灣產業持續培養下一代的科技與經營人才。

為消弭AI科技可能帶來的數位平權斷層，工研院透過跨部門合作，打造從學習到實踐的AI人才生態系，例如建立「AI培育金字塔」、舉辦首屆「AI應用競賽」，透過良性競爭與共學，讓AI知識實際應用在工作與日常中。也搭建出「一站式AI學習平台」，透過實體與數位雙軌並行，消除資深與非技術背景同仁的數位焦慮，希望在兩年內讓全院AI使用覆蓋率達76%，進而促成40項流程自動化案例落地。不僅是培育院內人才，工研院也協助數位發展部、經濟部規劃AI相關人才培育與訓練計畫，落實從院內到產業AI轉型的乘數效應，用「以大帶小」的行動，鏈結產官學研夥伴，攜手產業提升國家韌性。

除培育人才外，工研院將AI科技應用在治理、環境、社會三大面向，均已獲得許多成果。例如2025年與公視攜手打造「AI手語氣象主播」，利用生成式AI將骨架動作轉換為虛擬人形的手語影像，為聽障者提供即時掌握天災警訊的解決方案，有效消弭資訊落差，落實社會平權。工研院也與台水公司合作開發「智慧監測檢漏系統」，整合AI聲學辨識、模組化感測裝置、雲端資料平台及地理資訊系統，可即時判識管線異常並進行定位與預警，將漏水診斷準確率提升至98%以上，抑制地下管網每年1.56%漏水復生率；此技術也實際運用於本院場域，有效減少水資源浪費。

在極端氣候的影響下，強風驟雨常導致台灣偏鄉與山區面臨交通中斷、資訊不穩、救難物資未能即時送達等挑戰，工研院整合無人機關鍵零組件、整機與系統整合的技術能量，開發出可立即投入訓練與演練的操作型無人機，可空投物資、即時回傳災區影響與規畫搶救路徑，降低第一線搜救人員風險。更與慈濟基金會推動課程訓練，目前已有41人結業，其中有半數取得操作證照，增加救援即戰力與韌性社會的應變能力。

未來工研院將持續發揮社會責任，推動落實AI科技在各產業的應用，展現創新科技與數位賦能的社會影響力，引領台灣產業與人才邁向永續轉型的未來。

工研院連續三年獲「天下永續公民獎」，從全台逾200家企業與機構中脫穎而出，由衛福部部長石崇良（圖左）頒獎，工研院院長張培仁（圖右）代表領獎。圖／工研院提供
工研院連續三年獲「天下永續公民獎」，從全台逾200家企業與機構中脫穎而出，由衛福部部長石崇良（圖左）頒獎，工研院院長張培仁（圖右）代表領獎。圖／工研院提供

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