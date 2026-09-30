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大華銀投信：第4季AI算力與金融防禦雙主軸

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026第4季AI 與金融利多。(資料來源：彭博，各大國際機構研究報告)
2026第4季AI 與金融利多。(資料來源：彭博，各大國際機構研究報告)

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，AI 產業正加速從生成式 AI（訓練端）轉向代理 AI 與邊緣 AI（推論端），預估2026年全球AI市場規模將衝上3,120億美元，至2030年更將達8,270億美元，年複合成長率高達 27.7%。台灣作為全球科技硬體製造大國，從電力能源、半導體、AI 伺服器組裝到高速傳輸等基礎建設，皆全面供貨吃緊 AI 升級紅利，台股第4季傳統旺季基本面仍抱持高度正面看法。

郭修誠分析，新一代 AI 運算架構的投入帶動高速傳輸與板材升級需求暴增，AI 伺服器主機板層數已增至28~46層，帶動高階銅箔基板（CCL）與高層數 PCB 需求呈現價量俱揚爆發。大華優利高填息30持股緊密對齊此波 AI 升級潮流，重倉配置廣達（2382）、緯穎（6669）、華碩（2357）、緯創（3231）等伺服器組裝與雲端運算龍頭，同時納入半導體 IC 設計廠瑞昱（2379），直接受惠於 AI 晶片推論需求爆發與硬體規格跳升趨勢。

郭修誠指出，除AI算力的硬體爆發力外，盤面資金在長假前的避險需求亦轉向具備評價優勢的金融族群。券商研報特別點名，富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）與元大金（2885）等金控巨頭獲利穩健，00918亦配置中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金、第一金（2892）與台新新光金（2887）等優質金控，透過優質金融股的低估值與穩定現金流，為整體資產組合打造堅實的防禦屏障。

大華優利高填息30憑藉「高股利率＋高填息率」獨家雙因子篩選機制，兼具「AI 算力爆發」與「金融防禦打底」雙引擎，投資人不妨視己身風險承受度，善用「定期定額＋股息再投資（DRIP）」雙軌策略，紀律扣款並將股息滾入加碼，卡位第4季至2027年第1季資金行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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