6G頻譜兩階段釋出？數發部：頻譜規劃、釋照方案尚待整體評估

市場先前傳出，6G頻譜將採兩階段釋出；對此，數發部今（30）日指出，6G相關頻譜政策仍在研議階段，釋照時程、釋出頻段及釋照方式均尚未定案。

全球積極發展6G，數發部內部也在研議相關頻譜政策。不過，市場傳出，隨著700/900/1800MHz即將在2030年屆期，2100/2600MHz也將在2033年屆期，數發部有意將6G頻譜分兩階段釋出，並採競價拍賣。

數發部今日指出，6G頻譜規劃涉及既有頻譜使用期限、技術演進、產業需求及國際頻譜布局等因素，目前正持續盤點既有頻譜使用情形，並蒐集國際發展趨勢及產業各界意見。

至於是否採分階段釋出、及釋出何種頻段等議題，均仍在整體評估中。後續將綜合考量國際6G標準與頻譜規劃、國內市場需求及產業發展等因素，研擬適切方案，並依程序報請行政院核定。相關政策內容仍以數發部正式公告及說明為準。