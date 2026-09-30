潘健成：記憶體供需平衡還要很多年 AI發展不會停緩

快閃記憶體控制晶片廠群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示，樂見記憶體大廠擴充DRAM和Flash產能，期待記憶體市況趕快恢復平衡，但從邏輯和數學來算，供需平衡還要很多年。他認為，AI發展不會停緩，促使關鍵元件持續缺貨，消費電子市場可能還要辛苦很久。

潘健成下午受邀出席「啟動ESG新時代高峰論壇」活動，會中接受媒體採訪。

談到記憶體供需狀況，潘健成表示，沒有動態隨機存取記憶體（DRAM）、沒有快閃記憶體（Flash），產品沒辦法組裝，現在包括人工智慧AI和消費電子市場，對記憶體需求持續強勁，希望看到記憶體有更多產出，樂見包括美國、韓國、日本、台灣、中國等主要記憶體廠商擴充DRAM和Flash產能。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前受訪談到零組件市況時表示，目前記憶體並非全面短缺，科技圈持續熱議。對此潘健成解釋，他並非刻意說只有宏碁不苦於缺貨，而是反映一個事實，整個產業都受到DRAM缺貨影響，無法評論宏碁狀況，「這要去問宏碁」。

潘健成指出，未來很多年內，記憶體包括DRAM和Flash是否能夠達到供需平衡，「個人抱持很大的疑問」，他說，AI和消費電子端應用對記憶體需求持續強勁，「明天會比今天用更多、明年也會比今年用更多」，但目前真正擴產的DRAM和Flash廠有限，因為取得土地、水電、設備等項目有難度，「擴產時間可能會拉長」。

潘健成表示，AI應用為主的廠商有能力付得起價格，就拿得到貨，相較之下，他預期消費電子市場可能還要辛苦很久。

潘健成指出，在記憶體供不應求情況下，會讓記憶體擴產更有誘因、蓋更多的廠，才能產生更多的供給。他反問，記憶體「毛利率超過80%，為什麼不蓋？」

他表示，現在不僅是記憶體短缺，包括晶圓、基板、封裝、電容元件等都缺貨，都是AI應用需求強勁使然，而AI發展不會停緩。他說，儘管希望記憶體缺貨盡快緩解，但在現實上、物理條件上確實有困難。

對於部分雲端服務供應商（CSP）和大型模型供應巨頭釋出暫緩AI發展論的看法，潘健成說，只能把自己該做的本分做好，「每人心裡都有一把尺」，他舉例，當初電腦出現時，也有病毒軟體危害，後來防毒軟體問世，病毒軟體又變得更厲害，儘管有副作用，防毒需求也產生另一種商機，之後電腦應用逐步走向平衡，他反問，「所以AI要不要放緩？」