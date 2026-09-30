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元太連五年入榜《天下永續公民獎》 躍升大型製造業第四名創歷年最佳

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技連續五年入榜《天下永續公民獎》，躍升大型製造業第四名，創歷年最佳。元太科技財務長陳樂群（右）從經濟部長龔明鑫手上接下獎座。 元太／提供
元太科技連續五年入榜《天下永續公民獎》，躍升大型製造業第四名，創歷年最佳。元太科技財務長陳樂群（右）從經濟部長龔明鑫手上接下獎座。 元太／提供

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）科技30日宣布，於《天下雜誌》「天下永續公民獎」評比中，躍升大型製造業組第四名，不僅連續第五年獲得肯定，更創下元太科技參與該評比以來最佳成績，也同時入選第四屆的天下人才永續獎，展現公司在企業成長與永續經營並進的長期成果。

「元太科技始終秉持『獲利與永續並重』的理念，致力在企業成長與永續發展之間取得平衡。」元太科技董事長李政昊表示：「我們從公司治理、綠色產品設計、綠色製造、供應鏈管理、企業關懷及社會共融六大 ESG 面向，設定明確目標與行動路徑，將永續落實於日常營運與決策。要兼顧營運成果與永續實踐並不容易，有賴全體同仁長期投入與共同努力。此次在天下永續公民獎獲得歷來最佳成績，是對團隊努力的肯定，也將激勵我們持續精進，朝永續經營的目標穩健前行。」

《天下永續公民獎》為國內指標性的企業永續評比，從公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續四大構面，綜合評鑑企業永續表現。元太科技自 2024 年首度躍居大型製造業組第五名，2025 年續居第五名，2026 年再進一步提升至第四名，連續三年名列大型製造業組前五名，並於今年創下歷年最佳成績。

元太科技多年來持續深化 ESG 實踐。在公司治理方面，公司秉持誠信、透明與負責任的治理精神，持續強化永續經營體質，並於證交所及櫃買中心公司治理年度評鑑中，連續多年名列上櫃公司前 5%，展現穩健的公司治理成果。

隨著AI快速發展，運算與數位服務帶動全球電力需求持續攀升，能源效率已成為科技產業的重要課題。元太科技以「AI Needs Power. E Ink Saves Power.」為核心理念，持續發揮電子紙雙穩態（Bistability）與超低功耗特性，從終端顯示降低能源需求，讓資訊顯示在AI時代兼具智慧化、低耗能與永續價值。

在企業承諾方面，面對科技產業的人才競爭，元太科技從經驗、包容、需求與知識四大構面推動人才策略，關注員工職涯發展與不同人生階段的需求。元太科技全球女性員工平均年資達 9.9 年；在家庭友善政策推動下，全球育嬰留停復職率達 100%，前一年復職者的次年留任率亦達 95%，持續營造多元、共融與家庭友善的職場環境。

公司更已連續 11 年調升全球薪資，2025 年台灣全時員工平均薪資福利較前一年成長約 21%，大幅優於上市櫃光電同業；隨全球營運布局持續拓展，海外據點高階管理人才在地化聘用率亦達 94.3%，深化在地人才培育與管理決策在地化。

元太亦將同仁健康納入企業永續治理，建立公共衛生「三段五級預防」機制及「知、食、動、輔」四項行動策略，並透過健檢風險分級推動精準健康照護。2025 年公司代謝症候群盛行率降至 23.0%，低於台灣 20 至 64 歲民眾平均值 24.8%，異常工作負荷高風險比率亦下降 33%。相關健康職場推動成果獲勞動部職業安全衛生署「2025 年健康勞動力典範獎（製造業）」肯定。

元太科技亦將電子紙應用延伸至生態保育與文化展示，在新竹香山濕地建置 5 座以太陽能供電、無須市電且無夜間光害的彩色電子紙生態看板，降低對候鳥及潮間帶生態環境的干擾；並進一步於香山海洋保育教育中心、高雄市立美術館及臺北市立美術館導入低碳電子紙展示。在室內展示情境下，電子紙耗電量僅約為傳統液晶顯示器的三十分之一，讓低碳顯示科技進一步結合生態保育、文化展示與環境教育。

元太 永續 製造業

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