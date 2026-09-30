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HTC G REIGNS 攜Mobicom、台揚 深化國際 5G Open RAN 解決方案布局

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）旗下專注於5G與未來通訊技術發展的 G REIGNS 30日宣布，攜手蒙古國行動通訊電信商 Mobicom Corporation LLC（Mobicom）及台灣射頻與衛星通訊技術供應商台揚（2314）科技，成功完成5G Standalone（5G SA）Open RAN於蒙古國的實網部署，在幅員遼闊、低人口密度及嚴寒氣候等具挑戰性的環境下，進一步拓展5G Open RAN於廣域網路、偏鄉寬頻及固定無線接取（Fixed Wireless Access, FWA）等應用。

蒙古國地廣人稀，部分地區受地理環境、人口密度及基礎建設條件限制，如何以更具彈性與效率的方式擴大網路覆蓋，是當地通訊建設的重要課題。此次三方將 5G Open RAN 網路導入實際偏鄉場域，在真實使用環境中完成部署與測試，最遠穩定服務覆蓋約 7公里，連線成功率超過 99%；相關設備亦在蒙古嚴峻冬季環境下維持穩定運作，展現 5G Open RAN 網路面對廣域、低人口密度及特殊氣候條件的部署彈性與可靠度。

相較於傳統由單一設備商提供完整網路系統的模式，5G Open RAN 網路透過開放介面，讓電信商可依不同市場及場域需求彈性整合不同供應商的技術與設備。對於幅員廣大、人口分散或網路建設條件相對受限的市場，更有機會依據實際需求規劃網路架構，提升建置與後續擴充的彈性。

這項合作由 G REIGNS 提供 5G Open RAN CU/DU平台及系統整合能力，並導入網路管理與效能優化功能；台揚提供高效能戶外無線電設備，支援廣域覆蓋及FWA應用；Mobicom則結合其在蒙古長期累積的電信網路建置及營運經驗，負責當地場域部署、測試與網路優化。三方透過跨國、跨供應商合作，共同驗證 5G Open RAN 在真實網路環境中的穩定性及部署能力。

隨著全球行動通訊產業由 5G Advanced 持續朝 6G 演進，AI原生、開放架構、軟體化及多供應商互通正成為下一世代通訊的重要發展方向。對 G REIGNS 而言，此次蒙古實網部署不只是單一場域的技術驗證，更進一步累積在不同國家、地理環境及營運條件下的網路部署經驗，持續深化國際 Open RAN 布局，並為未來更開放、智慧且具高度彈性的下一世代網路奠定實務基礎。

這次計畫依據美國國家電信暨資訊管理局（National Telecommunications and Information Administration, NTIA）公共無線供應鏈創新基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund, PWSCIF）NOFO2 計畫推動。G REIGNS、Mobicom 與台揚將持續深化合作，進一步拓展偏鄉寬頻、FWA 及更多特殊通訊環境應用。

HTC 5G 布局

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