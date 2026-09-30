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2026新北無人機展覽暨論壇登場 串聯北北基桃、展現無人機產業新動能

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府於30日舉辦「2026新北無人機展覽暨論壇」。新北市政府／提供
新北市政府於30日舉辦「2026新北無人機展覽暨論壇」。新北市政府／提供

為掌握全球無人機產業發展趨勢，新北市政府於30日舉辦「2026新北無人機展覽暨論壇」，攜手台北、基隆及桃園，共同展現北北基桃無人機產業能量。活動結合產業論壇及實體展示，聚焦無人機產業趨勢、關鍵技術、供應鏈及多元應用，邀集產官學界代表分享前瞻觀點與實務經驗，並展示無人機整機、地面控制系統、動力電池及關鍵零組件等產品，盼透過跨域交流與產業鏈結，促進無人機技術交流與應用發展。

新北市長侯友宜表示，無人機應用已快速從技術研發走向智慧巡檢、防災救援、公共安全、物流運輸及國防航太等多元領域，相關需求也進一步帶動飛控系統、通訊傳輸、動力電池、感測酬載及地面控制等產業發展。新北市擁有完整的資通訊、電子零組件及智慧製造產業基礎，許多企業近年積極跨足無人機領域，從關鍵零組件、系統整合到整機應用均具發展潛力。市府希望藉由此次活動串聯北北基桃產業能量，促進企業跨域合作，讓更多業者投入無人機供應鏈，共同拓展國內外市場。

經發局長盛筱蓉表示，本次論壇規劃「掌握全球趨勢，開啟無人機產業新局」及「鏈結產業合作，共拓全球市場」兩大主軸，邀請台灣無人機領域公協會及產學界代表進行專題分享，從產業政策、技術發展、供應鏈整合到實際應用，共同探討台灣無人機產業下一階段發展契機。

經發局補充，除了論壇外，活動現場也規劃無人機產業展示專區，邀集豐兆航太、錦明（3230）實業、智飛科技、自強工程及有量科技等業者參展，展示無人機整機、地面控制系統、動力電池及關鍵零組件等產品與技術，呈現北北基桃從零組件製造、整機研發、系統整合到場域應用的產業能量。透過論壇與展覽相互串聯，也將進一步交流國產系統自主化、供應鏈升級、飛行技術、人才培育、應用服務及低空廊道等議題，促進產業間更多合作可能。

經發局強調，隨著無人機在城市治理、產業巡檢等領域的應用逐步擴展，相關技術與應用也持續發展。新北市將運用既有資通訊及製造產業基礎，透過跨域交流與區域合作，串聯跨縣市產業資源，深化產業鏈結與技術交流，共同開創台灣無人機產業新局。

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