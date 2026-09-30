AI Server增量需求支撐第4季記憶體合約價漲勢 消費端壓力未減

TrendForce30日公布最新記憶體產業研究，2026年第4季DRAM原廠持續將先進製程投入生產server應用的高效能產品，整體維持供不應求格局，惟合約價漲勢放緩，預計conventional DRAM（一般型DRAM）將季增10-15%。NAND Flash市場呈現AI加速、消費性需求低但仍連帶漲價的雙軌發展，預計整體合約價格將季增15-20%。

PC DRAM需求部分，儘管第4季筆電整機庫存將滾動至高成本原料、拖累終端銷售，PC OEM考量2027年DRAM供給將持續緊張，維持積極採購，支撐價格向上。從供給面來看，2026年原廠按照與PC OEM、模組廠約定的供應量逐季交付，後續因產能陸續轉向server應用，2027年PC DRAM供給可能縮減。

觀察server DRAM市場，隨著server CPU供給改善，CSP、server OEM追加對原廠採購位元，以因應agentic AI場景下，general server（通用型server）的RDIMM需求。供給部分，記憶體原廠雖已配合客戶需求上調低容量RDIMM供應比重，惟受制於零組件供給、封測產能、DRAM前段製程彈性，供應組合和需求仍無法匹配。第4季server DRAM供不應求態勢延續，部分賣方出貨價受限於長約（LTA）的價格區間機制，漲幅落後市場平均。

隨著Mobile DRAM成本上揚與低價庫存用罄，智慧手機生產量持續萎縮，連帶壓抑整體位元需求。與此同時，原廠受AI強勁需求與高獲利吸引，持續將產能轉向server等領域，導致智慧手機端的Mobile DRAM配額依舊吃緊。整體而言，Mobile DRAM價格上漲格局確立，但由於前期已大幅提前反映漲幅，第4季漲勢預期將較上一季收斂。