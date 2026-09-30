大世科 AI 布局逐現成效 今明兩年營運持續升溫

大世科（8099）30日於大同（2371）集團舉辦之「算力無界・大同新未來（Power Ready for AI）」發表會上表示，公司布局AI算力成果逐漸顯現，海內外皆成功拿下訂單，並陸續吸引大型客戶加入，今年營收有望達雙位數成長，明年則有機會持續升溫，成長幅度優於今年。

總經理劉盈秀表示，公司去年開始布局AI算力業務，今年終於有所收穫，陸續拿下大客戶的專案，並且許多大企業開始轉向積極建置，今年營收上看雙位數成長，明年成長幅度有望再度加溫。

客戶結構方面，劉盈秀指出，目前各行各業皆開始浮現算力需求，其中以高科技業的需求成長速度最快，其次為金融相關如銀行業，近期需求逐步擴散到中小企業，顯示隨著AI應用逐漸成熟，企業為提升競爭力，將開始投入資金建置，帶動算力及相關服務商機。

大世科8月營收7.21億元、年增86.12%；前8月營收36.34億元、年增14.48%。上半年 EPS 1.58元。