新竹就業中心徵才 10月1日台積電、美光等大廠於竹科釋出2,871個職缺

為協助竹科廠商延攬人才，並助求職者搶進全球半導體與先進科技重鎮，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心攜手新竹科學園區管理局於10月1日上午10時至下午3點，在新竹科學園區管理局— 尼尼生活館（新竹市東區新安路2-1號）舉辦「2026年新竹地區科技業現場徵才」，邀請竹科知名大廠台積電（2330）、台灣美光、緯創（3231）、京元電子（2449）、矽品、鴻運科等34家企業共同參與，總計釋出2,871個職缺，無論是社會新鮮人、跨領域轉職者或尋求晉升的科技人才，歡迎把握面對面即時機會，搶先卡位職涯跑道，凡參加這次徵才活動者即贈旅行盥洗包，數量有限，送完為止。

隨著全球先進製程與AI運算需求持續升溫，新竹科學園區作為全球高科技重鎮，人才需求持同步看漲，本次徵才企業涵蓋晶圓製造、記憶體、伺服器、封裝測試、載板及半導體檢測等領域，除台積電、台灣美光、緯創資通、京元電子、矽品精密、欣興電子（3037）外，另有頎邦科技（6147）、漢磊科技（3707）、宜特科技（3289）、閎康科技（3587）等共34家企業參與。

職缺以工程師、技術員及相關管理職務為主，部分企業不拘科系或工作經驗，其中欣興電子開出IIS系統網路工程師、智慧製造資訊工程師及MES/CIM系統開發工程師等職缺，起薪最高可達8萬元，提供求職者多元且具發展潛力的職涯選擇，讓求職者一天內即可接觸多家企業人資及部門主管，大幅縮短求職摸索期。

除了找工作，現場還設有免費「求職加值體驗專區」，提供面試妝容建議及色彩學穿搭鑑定，由專業講師一對一協助求職者打造適合面試的職場形象，提升求職自信。加值服務採線上預約制，名額有限，有需求的求職者可提前預約，把握免費體驗機會。

新竹就業中心主任張嘉惠表示，科技業人才需求多元，企業除重視專業能力，也逐漸看重學習潛力、問題解決及跨域溝通能力，非理工背景、應屆畢業生及想轉進科技業的求職者，也能透過現場徵才了解適合自己的職缺。歡迎求職者攜帶履歷參加，直接與企業交流，掌握職缺條件與面試機會。更多活動及職缺資訊，可至台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw）及職業訓練整合網（https://course.taiwanjobs.gov.tw/）查詢，或洽新竹就業中心。

「色彩學穿搭鑑定」由專業講師一對一協助求職者打造適合面試的職場形象，提升求職自信。圖／新竹就業中心提供

「面試妝容建議」由專業講師協助求職者打造適合面試的職場妝容，提升自信展現專業。圖／新竹就業中心提供