AI Agent 攻防加劇 林宜敬：以AI對抗AI、先掃政府系統找漏洞

隨著AI代理（AI Agent）自主操作能力快速發展，資安防護也面臨新型態挑戰。數發部長林宜敬今（30）日表示，面對AI模型可能自主尋找系統漏洞的資安威脅，目前國際間主要採取「以AI對抗AI」方式，數發部、資安署及資安院也積極與美國AI大廠合作，包括Anthropic、OpenAI、Google及Microsoft等，取得先進AI模型，優先掃描政府系統及關鍵基礎設施，及早發現並修補漏洞。

林宜敬表示，過去資安防禦主要面對人為駭客攻擊，但AI模型的資安能力快速提升，已能掃描軟體、找出漏洞，甚至串聯不同漏洞形成攻擊鏈，對現有資安防禦帶來新的挑戰。

他指出，部分國際AI業者在發現模型具備強大資安攻擊能力後，也會先利用AI工具掃描自身系統，找出漏洞並完成修補，再進一步公開相關AI模型。這種「先用AI找漏洞、再強化防禦」的方式，已成為目前各國及產業因應AI資安威脅的重要作法。

林宜敬表示，因此數發部、資安署及資安院目前積極與國際AI大廠建立合作關係，取得先進模型後，將優先應用於政府自身系統及關鍵基礎設施的資安檢測，希望透過AI能力及早找出潛在漏洞並完成修補。

至於AI資安事件的法律規範及通報機制，林宜敬表示，相關法律工具當然應該逐步建立，但AI技術發展速度非常快，若完全依賴立法，還必須經過立法院會期及審議程序，等到法案完成時，AI技術可能已經出現新的發展與變化。

他強調，現階段最重要的是提高政府資安防禦的反應速度，面對最新威脅要盡快找到因應方法並修補漏洞。AI代理真正快速發展其實只有約半年時間，若單靠立法或制定指引，速度可能難以跟上技術演進。

針對AI代理自主行為的權限控管，林宜敬表示，無論技術或法律，該做的工作都會持續推動，但AI變化速度太快，資安防禦本質上就是持續攻防。防守方完成漏洞修補後，攻擊方仍可能從未被注意到的地方尋找新的漏洞，因此「反應一定要很快」，將是AI時代資安防護的重要關鍵。