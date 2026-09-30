新北無人機聚落全台最多 侯友宜串聯北北基桃拓市場 谷立言盼深化合作

新北市政府今天舉辦2026新北無人機展覽暨論壇，AIT處長谷立言、台北市、桃園市、基隆市也派員參加。活動聚焦無人機產業趨勢、關鍵技術、供應鏈及多元應用，並展示無人機整機、控制系統、電池等產品，盼透過交流促進無人機技術與應用發展。

新北市長侯友宜致詞時指出，近年無人機應用已從技術研發走向智慧巡檢、防災救援、物流運輸及國防航太等多元領域。新北市已有52家相關企業，是全台數量最多的無人機產業聚落，若結合台北、基隆與桃園更達129家。新北不僅擁有完整的產業供應鏈，本土研發的無人機引擎與機型更已成功拓展國際市場，長航程機型續航力甚至高達2000公里。

侯友宜指出，無人機相關需求也進一步帶動飛控系統、通訊傳輸、動力電池、感測酬載及地面控制等產業發展。新北市擁有完整的資通訊、電子零組件及智慧製造產業基礎，許多企業近年積極跨足無人機領域，從關鍵零組件、系統整合到整機應用均具發展潛力。希望藉由此次活動串聯北北基桃產業能量，促進企業跨域合作，讓更多業者投入無人機供應鏈，共同拓展國內外市場。

AIT處長谷立言致詞表示，以俄烏戰爭為例，烏克蘭在地面與海面使用無人機，維持高度的安全與戰略優勢，台灣在採購與發展上能達到軍事威懾作用，促進台海關係更高度的溝通，谷立言指出，比起烏克蘭，台灣擁有更強勁的工業製造與半導體產業背景，包含整個工業製造，還有整個半導體產業。此外台灣也可以取得Android或者AI等美國企業的非常多的測試活動。美國也希望在台灣直接設立研發部門或建立據點。

谷立言也提到，台灣目前是美國第4大貿易夥伴，雙方經濟具備高度互補性，台灣在過去20年已經超過中國及香港，在AI產業進口量中高居第一（達31.8%）。另外台灣半導體產業的佔比高達74%，佔整個貿易額非常高的比例，包含蘋果、微軟、AMD等等很多的零件跟出口都是來自台灣。無人機市場提供超過4000個工作機會，產值也是高達數億。 可以更進步的去維持台美之間的合作夥伴的關係，也可以維持這個區域的安全穩定。

經發局長盛筱蓉表示，本次論壇邀請台灣無人機領域公協會及產學界代表進行專題分享，從產業政策、技術發展、供應鏈整合到實際應用。活動現場也規劃無人機產業展示專區，邀集豐兆航太、錦明實業、智飛科技、自強工程及有量科技等業者參展，展示無人機整機、地面控制系統、動力電池及關鍵零組件等產品與技術，呈現北北基桃從零組件製造、整機研發、系統整合到場域應用的產業能量。

經發局強調，隨著無人機在城市治理、產業巡檢等領域的應用逐步擴展，相關技術與應用也持續發展。新北市將運用既有資通訊及製造產業基礎，透過跨域交流與區域合作，串聯跨縣市產業資源，深化產業鏈結與技術交流，共同開創台灣無人機產業新局。

現場展示多種無人機。記者黃子騰／攝影

現場展示多種無人機。記者黃子騰／攝影

侯友宜與谷立言握手致意。記者黃子騰／攝影

侯友宜聽取廠商介紹無人機。記者黃子騰／攝影

現場展示多種無人機。記者黃子騰／攝影

新北市政府今天舉辦2026新北無人機展覽，美國在臺協會處長谷立言也到場參加。記者黃子騰／攝影

現場展示發動機。記者黃子騰／攝影