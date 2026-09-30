金像電牽手亞馬遜 法人估今年 EPS 40.2元、明年跳增至71.2元

金像電（2368）公布以每股856元發行私募現增股約1,856張，本次私募案參與對象為亞馬遜（Amazon），總計募得15.89億元，Amazon將持有金像電0.3%股權。而私募定價採定價基準日的八折價，但私募股權將閉鎖三年，分析師認為，本私募案將強化雙方訂單穩定度，並挹注擴建廠房與設備的資金需求。

法人機構表示，金像電亦宣告增加79億元資本支出，用於在台灣購地、購買設備進行產能擴充後，金像電2026年持續在台灣、蘇州、常熟及泰國擴充產能，且接單滿載，7、8月單月營收已突破百億元，在AWS Trn3加速拉貨、電信網通800G Switch訂單強勁下，預期第3季營收310.6億元，季增28%、年增75.7%，產品結構優化及新品良率穩定下，預估毛利率季增至36.8%，每股獲利（EPS）11.6元。

展望後市營運，金像電展望四大CSP ASIC PCB訂單，且電信設備1.6T Switch將開始放量，再者，Intel、AMD推出PCIe6通用Server於今年下半年放量，將使金像電產能持續供不應求，預估今年營收1,079.1億元、年增79.8%Y，毛利率年增至36.1%，EPS 40.2元，年增117.8%。

且隨本次私募案，將更確定金像電在AWS Trn4訂單掌握，並朝HDI厚板設計，有助ASP明顯提高，先前資本市場擔憂金像電HDI量產技術，但由於量產時間仍有一年以上，且金像電目前已可達成3階HDI量產製造技術下，屆時金像電在產能、量產技術皆可滿足客戶需求，因此，預估明年營收1,844.4億元，年增70.9%，毛利率年增至36.8%，EPS進一步成長為71.2元，年增76.9% 。