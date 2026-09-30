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數發部：6G 頻譜規劃、釋照方案均尚研議中 仍待整體評估

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對媒體報導6G頻譜規劃及釋照方向，數位發展部表示，相關頻譜政策目前仍在研議階段，釋照時程、釋出頻段及釋照方式均尚未定案。

數發部指出，6G頻譜規劃涉及既有頻譜使用期限、技術演進、產業需求及國際頻譜布局等因素，目前正持續盤點既有頻譜使用情形，並蒐集國際發展趨勢及產業各界意見。

至於是否採分階段釋出、及釋出何種頻段等議題，均仍在整體評估中。後續將綜合考量國際6G標準與頻譜規劃、國內市場需求及產業發展等因素，研擬適切方案，並依程序報請行政院核定。相關政策內容仍以數發部正式公告及說明為準。

數發部 數位發展部 布局

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