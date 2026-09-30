數發部：6G 頻譜規劃、釋照方案均尚研議中 仍待整體評估

新北市政府今天舉辦2026新北無人機展覽暨論壇，AIT處長谷立言、台北市、桃園市、基隆市也派員參加。活動聚焦無人機產業趨勢、關鍵技術、供應鏈及多元應用，並展示無人機整機、控制系統、電池等產品，盼透過交流促進無人機技術與應用發展。

2026-09-30 13:14