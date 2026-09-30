CounterPoint iPhone 18 Pro系列在中國首周銷量年增12%

市調機構CounterPoint Research表示，相較於去年的iPhone 17 Pro系列，蘋果iPhone 18 Pro系列在中國大陸首周銷量年增12%，推動蘋果在2026年第38周登上中國大陸智慧手機周銷量榜首，市場份額達到 33%。

該市調機構說，2026年第38周覆蓋9月14日至9月20日，蘋果iPhone 18Pro系列僅貢獻其中三天銷量（18 日到20日），蘋果仍在該周躍居中國大陸智慧型手機周銷量榜首，市場份額達到33%。

該報告指出，早期換機需求、渠道支持和競品價格變化，共同影響iPhone 18 Pro系列的首銷表現。由於iPhone 18基礎版延遲上市，也可能促使部分消費者轉向iPhone 18 Pro系列。

中國大陸智慧型手機周銷量，自7月以來持續以雙位數年減。Counterpoint Research 表示，消費者需求受到存儲成本上漲影響，9月新品集中發布後，市場環比表現出現復甦預期。