大世科賦能企業 Token 經濟與AI治理一站式解方 助攻算力落地

大同公司（2371）今（30）日發表預製模組化 AI 基礎建設解方「TTG AIDC CUBE」，宣示實現「180 天算力落地」。作為大同集團資通訊與數位轉型領導廠商，大世科（8099）於此架構中擔綱軟體、資安防護與算力營運靈魂，憑藉 NVIDIA Partner Network（NPN）專家夥伴資格，提供從 Token 經濟治理、雲地混合架構到 24/7 維運監控的一站式服務，協助企業將基建高效轉化為產業競爭力。

在「TTG AIDC CUBE」研發與交付體系中，大同公司負責一次側高壓電力與穩態備援（UPS）規劃，並由水事業群打造液冷/氣冷雙重散熱工程；大世科則接棒關鍵的 M5–M6 階段，全面負責 GPU AI 算力部署、1PB 專屬高效儲存、高速網路、資安防護設定與 24/7 監控維運，成功協助貨櫃機房通過 Tier 2 以上高可靠度驗證，補足傳統機房「有硬體、缺乏系統治理」的缺口。

大世科總經理劉盈秀指出，企業資訊投資正從按訂閱計費的 SaaS，邁入按推論用量計費的 Token as a Service（TaaS）時代。每一次模型提問與推論都在消耗 Token 與成本。

大世科強調，AI 時代勝負關鍵在於「算力轉化率」——即如何快速、安全且有效率地將算力轉化為應用、生產力與競爭力。為防止 Token 成本失控與機密外流，大世科提出雲地混合架構，大模型訓練善用雲端彈性，而涉及敏感數據、即時回應與固定成本控制的推論工作則部署於地端。

除算力轉化外，企業導入 AI 還必須嚴謹面對數據安全與合規風險，因此大世科恪守安全 (Security)、可控 (Control)、可管理 (Manageability) 與可擴充 (Scalability) 四大治理原則，解決關鍵營運問題。