數發部推動資安稽核大整併 121場減至16場、明年擴至30家資服商

數位發展部資通安全署今年首度推動政府委外資服廠商資安聯合稽核，將原本分散於各行政機關的121場以上稽核，整併為16場聯合稽核，在維持查核深度與品質下，降低政府機關及資服業者重複稽核的行政成本。數發部長林宜敬表示，首年推動後，明年將擴大聯合稽核範圍至全國中央及地方各級政府機關，受稽資服業者也將由16家增至30家。

資安署依《資通安全管理法》第10條及施行細則第7條規定推動聯合稽核，由資安署籌組跨機關稽核團隊，整合各機關查核需求及標準，透過「一次查核、跨機關共享成果」，降低業者因承接多項政府資訊系統開發、維運案件而須重複配合稽核的負擔。

以資拓宏宇及凌群電腦兩家業者為例，過去分別承接多個政府機關專案，須配合19場及13場稽核，合計32場；今年透過聯合稽核機制，均各整併為1場，兩家公司合計由32場降至2場。教育部今年也授權資安署辦理聯合稽核，一次涵蓋67份委外契約，減少各機關自行調派稽核人力的負擔。

資安署表示，聯合稽核不只是減少稽核場次，也可從跨機關查核結果掌握政府委外供應鏈的共通資安風險。今年歸納出四大常見缺失，包括帳號權限與遠端存取管理不足、資訊資產及第三方元件管理不完整、系統開發及弱點管理流程不夠嚴謹，以及網路與端點防護規則未定期檢視更新。

其中，軟體物料清單（SBOM）及第三方軟體元件管理也是查核重點。資安署指出，部分業者未完整建立SBOM，對第三方套件及軟體的使用管控、更新也有改善空間；此外，程式上版及維護紀錄、漏洞修正及弱點掃描等流程，也發現未臻完整情形。

資安署表示，後續將定期公布聯合稽核共通性發現報告，協助資服業者掌握產業共通資安風險，並持續追蹤缺失改善。

至於2027年聯合稽核計畫，數發部規劃三大方向，首先將適用範圍由行政院所屬機關擴大至全國中央及地方各級政府機關；其次，重點受稽資服業者由16家增加至30家；第三，在既有6大類稽核架構下，進一步深化查核內容。

此外，數發部規劃將聯合稽核結果及改善紀錄納入政府機關契約管理，讓資安合規及後續改善情形與政府資訊服務標案管理機制銜接，持續強化政府委外資訊服務的資安管理。