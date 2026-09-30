是方攜手Google Cloud 提供多元跨國海纜服務

是方電訊今（30）日宣布攜手Google Cloud，整合國際海纜網路資源並導入跨站互連技術（CSI），推出「多元跨國海纜服務」，為安全與合規要求度極高的企業、金融機構與政府機關提供不中斷、高數位韌性安全網路，建構國家級防線。

是方董事長邵泓嘉表示，近年周邊海域頻繁發生的海纜中斷事件，為國內關鍵基礎設施敲響警鐘；顯而易見，單一路徑專線已不足以抵禦海底電纜斷鏈風險。是方近期全力強化數位韌性、網路通訊韌性與關鍵基礎設施韌性，協助客戶從被動承受損失升級為主動防禦架構，此次導入Google Cloud CSI跨站互連技術，並整合是方多元跨國海纜網路資源，正是為台灣市場量身打造的關鍵解方。

是方總經理劉耀元指出，結合Google Cloud於基礎架構與全球網路的頂尖技術，是方不僅鞏固在地電信樞紐與亞洲重要網際網路交換中心（TPIX）的領導地位，更能精準滿足金管會對金融業「金融資安韌性發展藍圖」的五大核心要求，包含多層次備援、BCP演練驗證、零信任防護、供應鏈風險管理及人工智慧（AI）數據安全。大幅提升是方在金融、政府、高科技製造及跨國醫療等關鍵產業的客戶黏著度與市場競爭力。

劉耀元強調，「多元跨國海纜服務」除了能夠賦能跨國客戶，也可以為政府機關建構一道堅強的數位韌性。以金融機構為例，即便主要海纜遭受破壞，核心交易帳務與跨國清算網路仍可透過CSI多元路徑無縫傳輸，避免造成重大財務與商譽損失，消除清算中斷風險，完全符合金管會對金融機構關鍵系統業務連續性運作計畫與跨境資料傳輸、委外資安的合規要求。

此外，本服務更能提供政府機關確保網路通訊暢通與關鍵資料防護，建構極高抗毀能力的國家級通訊動脈，即使國際海纜遭遇非預期破壞，仍能維持涉外聯絡與民生核心資料庫跨區備份順暢運作，鞏固國家數位主權。

Google Cloud 台灣業務副總經理張裕昌表示，隨著跨國AI算力與巨量資料傳輸需求急劇攀升，加上外在環境帶來的海纜中斷風險，建構具備高數位韌性的通訊架構已成為企業與政府的當務之急。「我們以Google Cloud CSI網站互聯技術與覆蓋全球的私有網路骨幹，做為是方電訊全新推出『多元跨國海纜服務』的強大技術後盾，助攻是方電訊為台灣金融、政府及關鍵產業打造無感繞道、極速安全的跨國傳輸環境，成為台灣企業邁向全球化與AI轉型最可靠的數位基石。」

未來，是方將持續深化與Google Cloud在跨國專線、多雲互連、零信任資安架構及邊緣運算領域的整合，逐步將CSI服務範疇推廣至高科技製造、跨國醫療等關鍵產業，並持續擴大頻寬容量與路由多樣性，為台灣企業邁向全球化擴張與 AI 轉型之路，打造「韌性」、「彈性」與「安全性」三位一體的世界級數位基石。