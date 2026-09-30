《GUNDAM ASSEMBLE》10月底登台 Orion Game 負責代理營運

遊戲代理商Orion Game獵戶遊戲於產品發表會宣布，BANDAI HOBBY旗下桌上戰棋產品《GUNDAM ASSEMBLE》將於10月31日在台灣正式上市，由《Orion Game獵戶遊戲》負責代理與營運推廣。上市前，《Orion Game獵戶遊戲》將自10月起陸續展開搶先體驗活動，讓玩家先一步親手操作鋼彈模型，在桌面上完成第一場戰鬥。

《GUNDAM ASSEMBLE》把鋼彈模型的組裝與收藏樂趣延伸到可實際操作的桌上戰場。玩家可以親手完成機體、編成隊伍，透過六角格地圖與卡片系統進行對戰，體驗由自己指揮鋼彈作戰的想像。產品希望同時連結模型玩家、桌遊玩家與戰棋玩家，讓不同經驗的玩家都能找到適合自己的起點。

組裝完成後直接上場

《GUNDAM ASSEMBLE》的微縮模型兼具組裝、塗裝、收藏與遊玩用途。對模型玩家而言，完成機體不再只是展示的終點，而是一支可以投入任務的隊伍；對桌遊與戰棋玩家而言，同一盒產品也提供明確的規則、地圖與遊戲配件，能快速展開對戰。

首波產品規劃涵蓋入門套組、豪華套組、塗裝套組與機體擴充等不同選擇，並帶入《機動戰士鋼彈》、《機動戰士鋼彈UC》與《機動戰士鋼彈水星的魔女》等作品元素。玩家可依喜愛的作品、機體與玩法逐步建立自己的編隊。

10月搶先體驗上市後持續營運

Orion Game獵戶遊戲將於10月起陸續安排搶先體驗，透過引導式教學協助初次接觸的玩家完成核心操作，並為10月31日上市暖身。實際體驗場次、地點與報名方式，將由《Orion Game獵戶遊戲》官方管道及合作店家陸續公布。

據悉，10月起，Orion Game獵戶遊戲也將與合作店家持續建立玩家活動，逐步導入Learn to Play教學體驗、Friendly Battle交流賽及後續競技活動。產品不只提供一次性的對戰內容，也透過官方活動與賽事支持，協助玩家建立固定聚會、認識同好並持續投入社群。