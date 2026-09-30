MSI 微星科技榮登《TIME》2026全球最佳企業

全球 AI PC、AI 伺服器暨高效能運算領導品牌 MSI 微星（2377）今日宣布，榮獲美國《TIME》雜誌與國際研調機構 Statista 共同評選為「2026 年全球最佳企業」（World's Best Companies 2026）。繼此前入選亞太區榜單後，微星今年首度躍升全球榜，顯示其跨國營運規模與品牌影響力邁入全新高度。

該評選今年為第 4 屆，從全球數萬家跨國企業中精選出 1,000 家具備產業影響力的領航者。評選機制嚴格檢視企業的三大營運核心指標：由全球數萬名受訪者評比的「員工滿意度」、近三年「營收成長率」，以及包含 CDP 碳揭露與 ESG 治理在內的「永續發展表現」。

「在全球科技產業加速轉型的關鍵時刻，微星科技從區域級榜單躍升至全球最佳企業，展現了我們跨國營運的韌性與長期戰略定力，」微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示。「適逢品牌成立 40 週年，這項榮譽不只是對微星財務表現的肯定，更代表我們將前沿 AI 算力研發與綠色永續治理相結合的策略，成功為全球利害關係人創造了實質且可持續的價值。」

面對個人端與企業端對 AI 算力的強勁需求，微星近年推動技術架構升級，將研發能量從 AI PC 與高端電競延伸至企業級 AI 伺服器與資料中心基礎設施，帶動高附加價值產品線的營運表現。同時，微星將低碳製造與供應鏈永續納入企業核心策略，並在全球 120 多個市場建立高凝聚力的跨國團隊，展現國際科技巨頭的綜合營運實力。

站在四十週年的新起點，微星科技將持續以前瞻研發引領技術變革，深化全球市場的信任與領導影響力。