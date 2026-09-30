跟著台積電走！達麗斥資5.9億元插旗鳳凰城科技走廊

上市建商達麗建設（6177）今日（30）日宣布，子公司「達麗建設亞利桑那」斥資1,860萬美元（約新台幣5.9億元）取得位於美國亞利桑那州鳳凰城優質商辦Corridors Corporate Center。

達麗建設表示，這代表達麗建設將美國版圖延伸至全美半導體與高科技產業重鎮，為集團開創具備長期穩定現金流與資產增值潛力的收益型不動產平台。

達麗表示，自2015 年進軍美國西雅圖以來，陸續推展指標案並深耕在地市場，累積了豐富的跨國不動產營運經驗，更建立了專業在地團隊、深厚金融合作網絡及嚴謹的資產管理實力。

為進一步分散區域投資風險、擴大集團海外營運規模，達麗將西雅圖的成功營運模式複製並升級，戰略性挺進當前全美人口、就業與高科技產業成長最為迅猛的「大鳳凰城都會區」。

亞利桑那州鳳凰城受惠於台積電（2330）（TSMC）先進晶圓廠投資及半導體超級生態系進駐，正迅速躍升為美國新一代高科技產業核心軸帶。

達麗本次取得的 Corridors Corporate Center 位於鳳凰城 Deer Valley 區域，基地面積約8,785坪，樓地板面積約3,711坪，為規格頂尖的 Class A 級商辦園區，園區內皆為台積電中下游協力廠商及高科技業廠辦。

標的緊鄰重要交通動脈，車行14分鐘即可抵達台積電園區，具備得天獨厚的地理優勢，能精準承接半導體產業鏈、上下游供應商、跨國金融及科技專業人才進駐所衍生之強勁商業空間需求。

達麗表示，相較於傳統純住宅開發案的銷售循環周期，達麗本次投資著重於「收益型不動產（Income-Producing Assets）」的長線配置。

達麗建設表示，全球供應鏈重組為北美市場帶來歷史性機遇，集團也確立了清晰的跨國差異化發展架構。

在台灣市場，達麗將持續發揮精準選地、產品規劃與營建工程優勢，專注於「投資型住宅興建與開發」，為集團創造穩健的專案開發獲利與資本利得。

在美國市場，未來將全力轉向聚焦「商業不動產與收益型不動產投資」，鎖定全美具高成長動能之科技廊道與都會區核心物業，藉由優質租金收益建立長期、可預測的經常性現金流（Recurring Income），有效平滑景氣周期波動。

達麗建設透露，除本次順利取得鳳凰城指標商用物業外，團隊目前在美國仍有數個優質潛在標的正積極進行實地查核與審慎評估，未來將秉持紀律性資本配置原則，在兼顧防禦型現金流與成長型資本增值的目標下，為全體股東創造跨國永續資產價值。